جيسوس مدرب الهلال ينتقد التحكيم

‬انتقد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي التحكيم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب 3 ركلات جزاء للفريق خلال اللقاء، لكن الحكم الكوري الجنوبي كيم يونغ هيوك رفضها جميعا.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي "هناك تفاصيل شاهدناها، لم يستطع الحكم من خلالها، إدارة المباراة بالشكل الصحيح".

وأضاف أن "اللقاء ارتقى لمستوى البطولة بعكس طاقم التحكيم.. لم يكن الطاقم على قدر المباراة والحكام وجدوا صعوبة في إدارة اللقاء وتفاصيله. الجودة الفنية حضرت على أرض الملعب لكن التحكيم

لم يكن كذلك. كنا نستحق ركلتي جزاء على الأقل".

وقال جيسوس إنه استبعد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من التشكيلة الأساسية بسبب شعور اللاعب بآلام عضلية قبل اللقاء. وشارك اللاعب بديلا في الشوط الثاني.

وأضاف "الفحوصات أظهرت وجود مشكلة عضلية عند سافيتش ولم يكن جاهزا لخوض المباراة كاملة لذلك اكتفيت بإشراكه في الشوط الثاني".

وشدد المدرب على صعوبة البطولة بنظامها الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعامل فريقه مع ضغط مباريات الموسم محليا وخارجيا.

وقال "في كل المنافسات، علينا إدارة المرحلة بصورة جيدة لتحقيق أهدافنا، وننتظر عودة المصابين، مالكوم ونيفيز ونيمار".

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في مجموعة الغرب من 4 انتصارات وتعادل في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطتين عن منافسه المحلي الأهلي المتصدر، ليضمن التأهل لمرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، بينما ارتفع رصيد السد إلى 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من مجموعتي الشرق والغرب إلى دور 16 الذي تقام منافساته في مارس/آذار 2025، على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي

بنظام التجمع في السعودية في أبريل نيسان ومايو أيار المقبلين.