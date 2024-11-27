وضع الأندية الصاعدة إلى الدوريات الخمسة الكبرى موسم 2024-2025

من بين جميع الأندية الصاعدة إلى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي 2024-2025، كان أنجيه الفرنسي وحده صاحب النتائج المقبولة نسبيا بعد مرور الثلث الأول تقريبا من المسابقات.

ونجحت أندية ليغانيس وإسبانيول وبلد الوليد في العودة مجددا إلى الدوري الإسباني، وكذلك فعل ليستر سيتي وإيبسويتش تاون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

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وفي إيطاليا صعدت أندية بارما وكومو وفينيسيا إلى "الكالتشيو"، أما في فرنسا فارتقت أندية أوكسير وسانت إيتيان وأنجيه، وأخيرا حقق هذا الإنجاز فريقا سانت باولي وهولشتين كايل في الدوري الألماني.

ووصلت "الليغا" إلى الجولة الـ14، في حين اختتمت منافسات الجولة الـ13 في "البريميرليغ" و"الكالشيو"، أما الدوري الفرنسي فأسدل الستار على نهاية الجولة الـ12. وفي الألماني انتهت مباريات الجولة الـ11.

وبالنظر إلى نتائج الفرق المذكورة أعلاه نجد أن أنجيه هو الأفضل من بينها حتى الآن؛ إذ نجح في جمع 19 نقطة وضعته في المركز السابع بالدوري الفرنسي، في حين يوجد مواطنه سانت إتيان الذي تُوج بـ"الليغ 1″ في 10 مرات سابقة، في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

أما ليستر سيتي الذي سبق له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 فاكتفى حتى الآن في جمع 10 نقاط من 13 مباراة، وضعته في المركز الـ16 في جدول ترتيب "البريميرليغ" بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

وتاليا مراكز الفرق الصاعدة إلى الدوريات الخمسة الكبرى لموسم 2024-2025، والنقاط التي جمعتها حتى الآن:

– الصاعدون إلى الدوري الإسباني (بعد 14 جولة):

ليغانيس الـ14 برصيد 14 نقطة.

إسبانيول الـ19 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط (من 13 مباراة).

بلد الوليد الـ20 الأخير برصيد 9 نقاط.

– الصاعدون إلى الدوري الإنجليزي (بعد 13 جولة):

ليستر سيتي الـ16 برصيد 10 نقاط.

إيبسويتش تاون الـ18 برصيد 9 نقاط.

ساوثهامبتون الـ20 الأخير برصيد 4 نقاط.

– الصاعدون إلى الدوري الإيطالي (بعد 13 جولة):

بارما الـ13 برصيد 12 نقطة.

كومو الـ17 برصيد 10 نقاط.

فينيسيا الـ20 الأخير برصيد 8 نقاط.

– الصاعدون إلى الدوري الفرنسي (بعد 12 جولة):

أوكسير السابع برصيد 19 نقطة.

سانت إيتيان الـ13 برصيد 13 نقطة.

أنجيه الـ17 قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

– الصاعدون إلى الدوري الألماني (بعد 11 جولة)