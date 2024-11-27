هل تعمد غوارديولا إيذاء نفسه بعد التعثر الجديد لمانشستر سيتي؟

ظهرت على وجه وأنف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بعض الجروح والندوب أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه ضد فينورد الهولندي أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وبدا غوارديولا غير راض عن نتيجة التعادل 3-3 التي آلت إليها المباراة خاصة وأن مانشستر سيتي كان متقدما بالنتيجة 3-0 قبل أن يفرّط في الفوز في الربع ساعة الأخيرة لتهتز شباك الفريق 3 مرات.

وحضر بيب إلى المؤتمر الصحفي بجروح واضحة على أنفه ووجهه أثارت صدمة الجميع، وعند سؤال من قبل أحد الصحفيين عن ذلك أجاب "لقد جرحت وجهي بأصابعي وأظافري، أريد أن أؤذي نفسي"، وهي تصريحات وصفتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بالساخرة.

وحظيت صورة غوارديولا والجروح تملأ وجهه باهتمام كبير من وسائل الإعلام حول العالم، وبانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات، حيث خسر في 5 (من توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، ومن الفريق ذاته وبورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، ومن سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري الأبطال) وتعادل في الأخيرة مع فينورد.

Muhabir: "Konu dışına çıktığım için özür dilerim ama yüzünüzde çizikler var…" Pep Guardiola: "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum." (Gülerek) pic.twitter.com/GtuCaWCnZR — X Haber (@xhaber_) November 26, 2024

وبعد التعادل مع فينورد أضاف غوارديولا "كنا نلعب بشكل جيد، لعبنا بثقة لكن حدث شيء ما، لا أعرف إذا ما كانت مسألة عقلية أو تقنية، كنا في حاجة ماسة إلى الفوز وتقديم أداء جيد، في الواقع لا يوجد الكثير لأقوله".

وتابع "الآن علينا التفكير في التعافي، إذا لم نكن قادرين على الفوز بمباراة كهذه ستكون باقي مباريات البطولة صعبة، نحتاج إلى الراحة والتفكير في المباراة القادمة".

وعن أهم مكاسب هذه المباراة كشف "الجانب الإيجابي هو أن هالاند سجل مرة أخرى وكان أداء ريكو لويس جيدا للغاية".

وبات مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتقدم بـ3 أهداف دون رد حتى الدقيقة الـ75 ويفشل في تحقيق الفوز وفق "ماركا".

كما استقبلت شباك الفريق "السماوي" هدفين أو أكثر في 6 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 61 عاما.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 نقاط بعد 5 مباريات بدوري الأبطال، وضعته في المركز الـ15 مؤقتا في المجموعة الموحدة لحين انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

وينتظر غوارديولا وفريقه مباراة مصيرية في الأسبوع القادم، إذ يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول بملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيها يسعى السيتي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ يريد تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة المفقودة وكسر تلك السلسلة السلبية وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 5 نقاط وبالتالي إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 23 نقطة، بينما يملك ليفربول المتصدر 31 نقطة.