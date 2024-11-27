مثول ماتياس بوغبا أمام القضاء في قضية ابتزاز شقيقه بول

مثَل ماتياس شقيق بول بوغبا نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 2018 أمام القضاء اليوم الثلاثاء، مع 5 أشخاص آخرين، في قضية ابتزاز استهدفت النجم الفرنسي منذ عامين.

وبدأت جلسات القضية في محكمة باريس الجنائية في غياب نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق الذي قرر عدم الحضور، ومن المنتظر أن تستمر إجراءات المحاكمة لأسبوع واحد.

وأمر القاضي بمحاكمة المتهمين الستة بعد تحقيق بشأن ابتزاز بوغبا من شقيقه ماتياس ومجموعة من أصدقاء الطفولة.

ويواجه ماتياس تهمة محاولة الابتزاز والمؤامرة الإجرامية بعد اشتراكه مع 5 آخرين في مطالبة بول بوغبا بمبلغ مالي قيمته 13.6 مليون دولار وتهديده دائما، مطالبين بوغبا بمساعدتهم بعدما أصبح نجما كبيرا.

ويواجه ماتياس بوغبا والـ5 الآخرين اتهاما أيضا بمحاولة الابتزاز باللجوء للعنف والاختطاف والحبس بخلاف التآمر جنائيا.

وطالب محاميا الدفاع إيف ليبيركييه وكريم موران من المحكمة -اليوم الثلاثاء- استدعاء بول بوغبا من أجل استجوابه أيضا.

وورد في التحقيقات أن بول بوغبا دفع 100 ألف يورو لشقيقه ومعاونيه.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن بول بوغبا (31 عاما) أبلغ جهات التحقيق أيضا أن المتهمين أرادوا تشويه سمعته من خلال الزعم بأنه طلب الاستعانة بساحر لإلحاق الضرر بزميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، وهو ما نفاه النجم الفرنسي أيضا.

وفجر ماتياس بوغبا كواليس هذه القضية بتهديد شقيقه بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات خطيرة عن شقيقه ومبابي ورافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال بول بوغبا.

وكان ماتياس بوغبا لاعبا لكرة القدم أيضا، ولكنه قضى أغلب مسيرته مع أندية مغمورة في أوروبا.