ليفاندوفسكي أسرع لاعب يدخل نادي الـ100 هدف بدوري أبطال أوروبا

دخل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا من الباب الواسع، بعدما قاد فريقه للفوز على بريست الفرنسي، ليشارك الثنائي الشهير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائمة ثلاثية مميزة.

وسجل النجم البولندي هدفين من أصل 3 تغلب فيهما الفريق الكتالوني على بريست أمس الثلاثاء على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

ووضع ليفاندوفسكي برشلونة في المقدمة بعد 10 دقائق من البداية بعدما حوّل ضربة جزاء إلى شباك الفريق الفرنسي، ليصل البولندي لهدفه رقم 100 في دوري الأبطال.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين أن ليفاندوفسكي بات ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 100 هدف أو أكثر.

واختتم "ليفا" ثلاثية برشلونة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع عدد أهدافه في البطولة الأوروبية إلى 101.

وسجّل القناص البولندي أهدافه الـ101 في 125 مباراة خاضها مع أندية بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وبرشلونة.

ويحتل ليفاندوفسكي (36 عاما) المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 141 هدفا في 183 مباراة مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي هز الشباك 129 مرة في 163 مباراة لعبها بألوان ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي الوقت الذي يغيب فيه رونالدو وميسي عن الملاعب الأوروبية بعد رحيل الأول إلى النصر السعودي في شتاء 2023 ولحقه الثاني إلى خارج القارة العجوز بالتوقيع لإنتر ميامي الأميركي في صيف العام نفسه، تساءل "ترانسفير ماركت" عن إمكانية لحاق "ليفا" بأرقام الثنائي الأشهر في العالم.

ويملك ليفاندوفسكي نسبة تهديف أعلى من الثنائي اللذين لعبا مباريات أكثر من البولندي، إذ إن مهاجم برشلونة لديه معدّل تسجيل أهداف في دوري الأبطال يصل إلى نحو 0.8 هدف في المباراة الواحدة، الأمر الذي يؤكد جودته بوصفه واحدا من أفضل المهاجمين في تاريخ المسابقة.

أما متصدر القائمة رونالدو، فلديه معدل تسجيل بنسبة 0.75 هدف في المباراة الواحدة، وهي أقل من ميسي صاحب معدل 0.79 هدف في المباراة.

ويتفوق ليفاندوفسكي بشكل واضح على الفرنسي كريم بنزيمة الرابع في هذه القائمة، إذ يملك البولندي عدد أهداف ونسبة تسجيل أعلى بكثير من النجم السابق لريال مدريد صاحب الـ90 هدفا في 158 مباراة بمعدل 0.59 هدف في المباراة الواحدة.

وبالنظر إلى معدل أهدافه، فإن مهاجم برشلونة يحتاج إلى خوض 36 أو 37 مباراة بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى عدد أهداف ميسي، وهو أمر "صعب، لكنه ليس مستحيلا بسبب النظام الجديد لدوري الأبطال" وفق ترانسفير ماركت.

وتاليا، قائمة بأعلى 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا: