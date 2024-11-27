تعاطف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، مع حالة لاعب كرة قدم شاب يرقد منذ عدة أشهر في المستشفى، بسبب إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وسقط لاعب فريق "إم إن إي كوريلوفيتش" في دوري الدرجة الثالثة الكرواتي، إيفان سيبينا، من سطح منزله على ارتفاع 5 أمتار، وأدى هذا الحادث الذي وقع في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى كسر في الجمجمة وخلع في الفك، بالإضافة إلى إصابته بالشلل الجزئي.

وأرسل مودريتش (39 عاما) كرته الذهبية، التي فاز بها عام 2018، إلى الشاب البالغ من العمر 18 عاما ليلتقط صورا معها، بالإضافة إلى حصوله على كرة دوري أبطال أوروبا وقميص مُوقَّع من الكرواتي.

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وفي تصريحات للصحافة الكرواتية ونقلها موقع "آر إم سي" الفرنسي قال مودريتش "أردت أن يحصل على الجائزة لفترة من الوقت، والتقاط صورة معها وربما يساعده ذلك على البقاء قويا أثناء تعافيه. في هذا الوضع الصعب، كان هذا أقل ما يمكنني فعله".

في المستشفى بكرابينسكي توبليس، شمال العاصمة زغرب، استفاد سكيبينا من تدفق الدعم من العديد من لاعبي كرة القدم الكرواتيين، بما في ذلك يوشكو غفارديول، وأندريه كراماريتش، وشيمي فرساليكو، وتم جمع أموال بقيمة 250 ألف يورو لتسهيل رعاية الشاب، والتي تتضمن بشكل خاص إعادة التأهيل العصبي الضروري لشفائه.

ويخوض مودريتش مع فريقه ريال مدريد غدا الأربعاء مباراة كبيرة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.