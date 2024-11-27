برشلونة يُعادل إنجاز 4 فرق في دوري أبطال أوروبا

بعد فوزه على بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عادل برشلونة الإسباني إنجازا حققته 4 فرق في تاريخ المسابقة الأقوى بالقارة العجوز منذ انطلاقها موسم 1955-1956.

وانتصر برشلونة على بريست 3-0 في المباراة، التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

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ويُعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي لبرشلونة بفارق 3 أهداف أو أكثر، وهو أمر لم تتمكن سوى 4 أندية من تحقيقه، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وانتصر برشلونة في النسخة الحالية من دوري الأبطال على يانغ بويز السويسري 5-0، وعلى بايرن ميونخ الألماني 4-1، والنجم الأحمر الصربي 5-2 وبريست 3-0.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة هو الفريق الخامس الذي فعل ذلك بعد ريمس الفرنسي عام 1958 (4 مباريات)، وليدز يونايتد الإنجليزي عام 1969 (4 مباريات)، وباريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017 (5 مباريات)، وبايرن ميونخ عامي 2020 و2021 (4 مباريات).

وتحسّنت نتائج برشلونة في الموسم الحالي بدوري الأبطال، مقارنة بالمواسم السابقة، باستثناء خسارة الفريق أمام موناكو الفرنسي (1-2) في المباراة الأولى، وهي هزيمة أرجعتها "ماركا" إلى النقص العددي الذي خاض به البارسا المباراة، حيث لعب أكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد إريك غارسيا.

آلة تهديفية

وتحوّل الفريق إلى آلة لتسجيل الأهداف بفضل تألق الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا دياز، خاصة الأول الذي وصل إلى هدفه رقم 101 في البطولة، ليصبح اللاعب الثالث في التاريخ يسجّل 100 هدف وأكثر بدوري الأبطال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (140)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (129).

وترى الصحيفة ذات الميول المدريدية أنه يحق لبرشلونة الحلم بالتتويج بالألقاب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود مهاجم فتاك بقيمة ليفاندوفسكي، الذي سجل 15 هدفا في الدوري الإسباني، يتربع من خلالها على عرش هدافي "الليغا" حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، فإن تألق رافينيا يزيد حظوظ برشلونة في العودة إلى منصات التتويج، فالبرازيلي سجل 5 أهداف في دوري الأبطال، أبرزها 3 (هاتريك) في شباك بايرن ميونخ، بالإضافة إلى 8 أهداف في "الليغا".

وفي الجولة المقبلة من دوري الأبطال يخوض برشلونة -الفريق الأقوى هجوما حتى الآن (18 هدفا)- اختبارا صعبا حين يسافر إلى ألمانيا ليواجه بوروسيا دورتموند على ملعب "سيغنال إدونا بارك" يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، وإذا انتصر البارسا فيها سيقطع شوطا كبيرا نحو التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي من أمجد البطولات الأوروبية.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 12 نقطة، في انتظار اكتمال بقية مباريات الجولة الخامسة.