فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا جديدا في قضايا فساد بحق الحكم ديفيد كوت، الموقوف بسبب الاشتباه في تعاطيه المخدرات وعلى خلفية تعليقات مهينة، يُزعم أنه أدلى بها بحق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورغن كلوب.

وحسب صحيفة "ذي صن"، فإن كوت (42 عاما) ناقش مع أحد المشجعين إمكانية منح بطاقة صفراء للاعب إيزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية الذي يدافع عن ألوان ليدز يونايتد، عشية مباراة فريقه أمام ويست بروميتش في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأضافت الصحيفة أن الحكم منح اللاعب بالفعل بطاقة صفراء، ثم بعث رسالة إلى المشجع يقول فيها "أتمنى أن تكون قد فعلت الشيء الصحيح كما تمت مناقشته".

ودافع كوت، الموقوف حاليا على خلفية قضيتين أخريين، عن نفسه من خلال دحض "بقوة" هذه "الاتهامات الكاذبة والتشهيرية"، قائلا "مهما كانت مشاكلي الشخصية، فإنها لم تؤثر أبدا على قراراتي في الملعب".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أعلن في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عن فتح تحقيق يستهدف كوت بعد نشر صور يُزعم أنها تظهره وهو يستنشق مسحوقا أبيض خلال إدارته مباريات في كأس أوروبا 2024.

وفي إنجلترا، يخضع الحكم أيضا لتحقيق مزدوج من قبل الرابطة الإنجليزية للحكام المحترفين والاتحاد الإنجليزي بعد بث مقاطع فيديو قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني يظهر فيها، وهو ينتقد ويهين المدرب الألماني كلوب خلال جلسة خاصة.