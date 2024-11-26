موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، وتنطلق الساعة الـ11 مساء 23:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ويتصدر ليفربول البطولة الأوروبية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وستكون مباراة الريال ضد ليفربول -والتي تشكل إعادة لنهائي 1981 و2018- مصيرية لمشوار الملكي نحو الدفاع عن اللقب، إذ يقبع حاليا في المركز الـ18 ضمن المجموعة الموحدة بحسب النظام الجديد بعد فوزين وهزيمتين في الجولات الأربع الأولى من أصل 8 جولات.