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موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كيليان مبابي Kylian Mbappe ريال مدريد محمد صلاح Mohamed Salah ليفربول
مبابي نجم ريال مدريد (يمين) ومحمد صلاح نجم ليفربول (وكالات)
26/11/2024

نستعرض موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، وتنطلق الساعة الـ11 مساء 23:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ويتصدر ليفربول البطولة الأوروبية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وستكون مباراة الريال ضد ليفربول -والتي تشكل إعادة لنهائي 1981 و2018- مصيرية لمشوار الملكي نحو الدفاع عن اللقب، إذ يقبع حاليا في المركز الـ18 ضمن المجموعة الموحدة بحسب النظام الجديد بعد فوزين وهزيمتين في الجولات الأربع الأولى من أصل 8 جولات.

المصدر : الجزيرة

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