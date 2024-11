مخاوف إسرائيلية من تكرار "سيناريو أمستردام" في ألمانيا

تزداد التحذيرات والمخاوف في ألمانيا من تكرار أحداث أمستردام، وذلك قبل أيام من مواجهة مكابي تل أبيب الإسرائيلي وألبا برلين الألماني في الدوري الأوروبي لكرة السلة، وفق تقارير عبرية.

ومن المقرر أن يستقبل ألبا برلين فريق مكابي تل أبيب الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ12 من مرحلة الدوري.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجالية الإسرائيلية تشعر بالخوف من حضور المباراة بسبب احتمال حدوث ما سمتها "سيناريو أمستردام 2".

وأكدت أن جماهير الفريق الإسرائيلي والمشجعين الموجودين في ألمانيا يرفضون حتى اللحظة شراء تذاكر المباراة، إذ اقتنى 20 مشجعا فقط تلك التذاكر مقارنة بشراء المئات منها في السابق لحضور فعاليات رياضية مماثلة.

وقالت الصحيفة "رغم أن مئات الإسرائيليين يعتزمون حضور المباراة، فإن التحذيرات من خطورة ذلك تزايدت خلال الأسبوع الماضي".

وبالتزامن مع هذه المباراة، كان من المخطط أن ينظم الإسرائيليون مظاهرة في ألمانيا للتضامن مع المحتجزين الإسرائيليين في غزة كما حدث العام الماضي، لكن هذه المرة لن تكون هناك فعالية تضامنية كما أنه من المحتمل ألا يكون هناك مشجعون من الأساس، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات مسؤولين في الجالية الإسرائيلية بألمانيا قالوا فيها إن "هناك حالة من الخوف الشديد قبل المباراة. جماهيرنا لم يشتروا التذاكر، ويفضّلون مشاهدة المباراة في المنزل عبر شاشات التلفزيون".

وتخشى ألمانيا من تعرض الجماهير الإسرائيلية لما وصفته الصحيفة "بالهجوم عليها من قبل أشخاص معادين للسامية"، أو إظهار الكراهية لإسرائيل من قبل المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وكانت العاصمة الهولندية أمستردام شهدت في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اشتباكات بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب وأنصار فريق أياكس أمستردام لكرة القدم، في أعقاب أعمال شغب للمشجعين الإسرائيليين في شوارع المدينة قبل المواجهة.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إصابة 10 إسرائيليين وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام، وهو ما تخشى إسرائيل حدوثه مرة أخرى.

حينها، قالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت 62 شخصا بعد قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي بفوضى وأعمال تخريب بأمستردام، وفي الوقت نفسه توجهت طائرة إسرائيلية إلى العاصمة الهولندية لإجلاء مشجعي الفريق من هناك الذين قدرت إسرائيل عددهم بـ2700 شخص.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الأحداث والمناسبات الرياضية عديدا من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لوّح مشجعو فريق باناثينايكوس اليوناني بالأعلام الفلسطينية على مدرجات ملعب أوكا الأولمبي خلال مباراة فريقهم ضد مكابي تل أبيب بالذات بالدوري الأوروبي لكرة السلة، كما رفعوا لافتة عملاقة كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".

“STOP GENOCIDE. Freedom to Palestine”

Panathinaikos basket Ultras displayed a giant banner tonight as their team faced Maccabi Tel Aviv in the Euroleague.

Fans across all sports say no to Israeli warcrimes. pic.twitter.com/Kll0rj0GQ2

— leylahamed.bsky.social (@leylahamed) November 12, 2024