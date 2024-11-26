شاهد.. هجوم بسكين على لاعب أرسنال السابق في نيويورك

نجا اللاعب الدانماركي المعتزل نيكلاس بندتنر من موت محقق بعد تعرّضه لهجوم مروّع بالسكين أثناء وجوده مع عدد من أصدقائه في أحد الشوارع بمدينة نيويورك الأميركية.

وكان بندتنر لاعب أرسنال الإنجليزي الأسبق في زيارة قصيرة للولايات المتحدة قبل أن تتحول هذه الرحلة إلى "رعب حقيقي"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة بندتنر وهو يمشي مع أحد أصدقائه في مانهاتن يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يقترب منهما رجل يرتدي سروالا قصيرا وقميصا وهاجمهما بسكين كان يحمله في يده اليسرى ثم لاذ بالفرار.

وفي وقت لاحق، أكد بندتنر (36 عاما) أن أحد أصدقائه تعرّض للطعن إذ أُصيب الضحية البالغ من العمر 55 عاما بجروح في وجهه وأذنه ونُقل على إثر الحادثة إلى مستشفى ماونت سيناي في نيويورك.

ونجحت جهود الشرطة في إلقاء القبض على منفذ الهجوم بأسرع وقت ممكن، ووُجّهت إليه تهمتا الاعتداء ومحاولة القتل عمدا.

وتبين فيما بعد أن منفذ الهجوم البالغ من العمر 25 عاما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية ولديه سجل إجرامي طويل، وفق الصحيفة البريطانية.

وأكد بندتنر تعرضه للهجوم إذ قال "نعم، أستطيع أن أؤكد لكم أنني أنا الشخص الذي ظهر في الفيديو، لكن ليس لدي أي تعليق إذا ما كنت أنا المقصود بالهجوم من عدمه".

Nicklas Bendtner i knivdrama i New Yorkhttps://t.co/mJtiwfIHen — SVT Sport (@SVTSport) November 25, 2024

في هذه الأثناء، ألقى عمدة نيويورك إريك آدامز بعض اللوم على إغلاق المرافق الخاصة بالصحة العقلية في المدينة، مشيرا إلى أنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن الهجوم.

وقال آدامز "كل يوم نرى في الشارع أشخاصا ونعلم أنهم لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. هذه مشكلة نشأت عندما أغلقنا المرافق النفسية منذ سنوات عديدة، لقد أغلقنا هذه المؤسسات دون أن نعطي هؤلاء الناس الدعم الذي يستحقونه".

وخلال مسيرته الاحترافية التي امتدت 14 عاما وانتهت بإعلان اعتزاله في يوليو/تموز 2021، لعب بندتنر للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال ويوفنتوس الإيطالي وفولفسبورغ الألماني، كما دافع عن قميص منتخب الدانمارك في 81 مباراة سجل خلالها 30 هدفا.

واعترف بندتنر فيما بعد أنه اتخذ قرارا خاطئا بالاعتزال في تلك الفترة التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا حيث لم يطلب أي فريق خدماته.

وقال بندتنر "لم أتعلم كيفية التعامل مع تلك الأمور، وبالنسبة لي جاءت فجأة وانتهت (عدم اللعب لأي فريق)، لم يكن لدي الوقت الكافي للتفكير جيدا".

وسبق أن حُكم بندتنر بالسجن 50 يوما بسبب اعتدائه على سائق سيارة أجرة في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وهو تصرف اعتذر عنه لاحقا، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.