بالفيديو.. الأهلي المصري يهزم ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا
استهل الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز 4-2 على ضيفه ستاد أبيدجان القادم من ساحل العاج اليوم الثلاثاء.
وحصد الأهلي حامل اللقب أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة، قبل مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أمام شباب بلوزداد الجزائري.
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ويتأهل صاحب أول مركزين في 4 مجموعات إلى دور الثمانية.
وتناوب محمود عبد المنعم (كهربا) وحسين الشحات ومحمد مجدي (قفشة) على تسجيل رباعية الأهلي في المباراة.
⚽️🔥 مجدي أفشة يعزز تقدم الأهلي المصري#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFChampionsLeague pic.twitter.com/hBuEKcD6XV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وافتتح كهربا التسجيل بعد 14 دقيقة من البداية، بعدما تلقى تمريرة عرضية من قفشة ليستقبل الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.
وضاعف قفشة تقدم الأهلي بعدها بـ7 دقائق بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، ليسدد قفشة بهدوء في المرمى من داخل المنطقة.
وعزز الشحات تقدم الأهلي في الدقيقة 26، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من كهربا، هيأ بها الكرة للشحات الذي لم يجد صعوبة في التسجيل.
⚽️🔥 حسين الشحات يضيف الهدف الثالث لصالح الأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/VILju9lFnc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وقلص كاسوم كوني النتيجة للفريق الزائر بعدها بـ4 دقائق مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابل الكرة بضربة رأس متقنة في الشباك.
⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وأحرز كهربا هدف الأهلي الرابع بعد 4 دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من خالد عبد الفتاح.
🔥🔥 مقصية رائعة من كهربا يسجل بها الهدف الرابع للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/L38KHi7fdQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وسجل روجيه أسالي هدف ستاد أبيدجان الثاني في الدقيقة 55 بعد ركلة ركنية تعامل معها دفاع الأهلي بطريقة سيئة، ليضع أسالي الكرة في الشباك بسهولة.
⚽️🔥 روجير أسالي بلمسة مميزة يُسجل الهدف الثاني لستاد أبيدجان#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Yuc4y55pBv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
وأهدر الأهلي عديدا من الفرص في الشوط الأول رغم هيمنته الكاملة على الكرة.
وتحسن أداء ستاد أبيدجان الهجومي في الشوط الثاني كثيرا، وأضاع كثيرا من الفرص، أبرزها تسديدة سان جان كور التي ارتطمت في القائم الأيسر في الدقيقة 66.