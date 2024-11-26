بالأرقام.. هل يستحق رونالدو لقب "بينالدو"؟

في كثير من الأحيان لا يسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من التقليل من شأن رصيد أهدافه المذهل الذي وصل إليه منذ ظهوره الاحترافي الرسمي عام 2002 مع سبورتنغ لشبونة حتى الآن، على اعتبار أن كثيرا من هذه الأهداف تأتي من علامة الجزاء، ولهذا أطلق عليه كثيرون لقب "بينالدو".

وبعد هدفيه الأخيرين اللذين سجلهما رونالدو لصالح "العالمي" في مرمى الغرافة القطري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وصل "الدون" إلى هدفه رقم 913 أحرزها مع كل الأندية التي لعب لها طوال مسيرته وهي لشبونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر، ومنتخب البرتغال.

واستنادا إلى أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين حول العالم، نجد أن رونالدو يأتي في المركز الثالث في قائمة أكثر 10 لاعبين من حيث نسبة تسجيل الأهداف من علامة الجزاء طوال مسيرتهم الكروية مقارنة بالرصيد الإجمالي.

وهز أفضل لاعب في العالم 5 مرات، شباك المنافسين 168 مرة من علامة الجزاء من أصل الـ913 هدفا بنسبة 18.4%.

واحتل البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي المركز الأول حيث سجل طوال تاريخه الاحترافي 439 هدفا منها 87 من ركلات جزاء بنسبة 19.8%.

يليه الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي احتفل بإحراز 439 هدفا منها 84 من ركلات الجزاء بنسبة 19.1%.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في هذه القائمة بنسبة أهداف مسجلة من علامة الجزاء بلغت 13%، وكذلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثامن بنسبة أهداف وصلت 12.2%.

ومقارنة بأرقام هؤلاء اللاعبين وغيرهم ممن سنذكرهم تاليا، يمكن تبرئة النجم البرتغالي من لقب "بينالدو" خاصة وأن عدد أهدافه المذهل طوال مسيرته يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه "ماكنة" تهديفية خارقة.

وهذه قائمة أكثر 10 لاعبين من حيث نسبة تسجيل الأهداف من علامة الجزاء طوال مسيرتهم الكروية مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: