الهلال يعود بفوز ثمين من تنزانيا ومولودية الجزائر يتعادل مع مازيمبي

عاد الهلال السوداني بـ3 نقاط ثمينة من تنزانيا بفوزه 2-0 على يانغ أفريكانز ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مستفيدا من تعادل مولودية الجزائر سلبيا مع مضيفه مازيمبي اليوم الثلاثاء.

وسجل أداما كوليبالي هدف التقدم للفريق السوداني في الدقيقة 63، بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة من الطيب عبد الرازق وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس دجيجي ديارا.

وأضاف البديل ياسر مزمل الهدف الثاني من انفراد في الدقيقة 90 بعد تمريرة من عبد الرؤوف يعقوب.

واعتمد الهلال على الهجمات المرتدة، وفشل يانغ أفريكانز في الوصول إلى مرمى الحارس عيسى فوفانا رغم التسديد في العارضة في الشوط الثاني.

وأهدر يعقوب فرصة خطيرة في الدقيقة 81 بعدما راوغ الحارس ديارا لكنه تأخر في التسديد، قبل أن يقدم التمريرة الحاسمة لهدف ضمن الفوز لزميله مزمل.

بهدفي أداما كوليبالي وياسر مزمل، الهلال يقتنص ثلاث نقاط غالية خارج الديار أمام يانج أفريكانز 🔝🇸🇩#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/KKbL0i86JM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) November 26, 2024

مولودية الجزائر يتعادل مع مازيمبي

حافظ مولودية الجزائر على نظافة شباكه ليتعادل في الكونغو الديمقراطية في مباراة لم تشهد العديد من الفرص لكلا الفريقين بعدما اعتمد مولودية الجزائر على أسلوب لعب دفاعي لتأمين النتيجة.

وكانت الفرصة الأولى لمولودية الجزائر بعد نصف ساعة من اللعب عندما أطلق أندي ديلور تسديدة أبعدها حارس المرمى.

وطالب مولودية الجزائر بالحصول على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على المهاجم ديلور لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وتحسن أداء مازيمبي بعد نهاية الاستراحة، وسيطر على الكرة لكن فريق المدرب باتريس بوميل نجح في إغلاق كافة المساحات أمام صاحب الأرض ليعود بنقطة في بداية مشواره الأفريقي.

ويستضيف الهلال منافسه مازيمبي في الجولة المقبلة مطلع ديسمبر/كانون الأول، بينما يحل يانغ أفريكانز ضيفا على مولودية الجزائر.