الملاكم مايويذر يشترط لمواجهة بول قاهر تايسون

أبدى الملاكم الأميركي المعتزل فلويد مايويذر استعداده لنزال مواطنه صانع المحتوى على منصة يوتيوب جيك بول لكن بشرط واحد.

جاء ذلك بعد أسبوعين من فوز بول (27 عاما) في النزال المثير للجدل والذي جمعه بأسطورة الملاكمة مايك تايسون (58) على حلبة نُصبت خصيصا لهذه المناسبة في ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون.

ووجّه العديد من الملاكمين على مستوى النخبة بما فيهم أرتور بيتيربييف ودانيال دوبوا عروض قتال لبول في حال قرر خوض نزال حقيقي وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، وانضم إليهم مؤخرا مايويذر.

وأكد مايويذر الذي يفتخر بخوضه 50 نزالا احترافيا من دون هزيمة وفاز في 27 منها بالضربة القاضية، إنه مستعد لمواجهة بول شريطة أن يكون النزال حقيقيا وأن يتم تصنيفه ضمن الوزن الخفيف المتوسط.

وقال مايويذر البالغ من العمر 47 عاما: "في السابق تحدث بول أنه يريد القيام بعرض معي، لكن أنا لا أخوض إلا نزالا حقيقيا".

وعلّق بطل العالم السابق للوزن المتوسط على فارق الوزن بينه وبين بول: "بالطبع لا أستطيع زيادة وزني كثيرا، لكن سأقاتله في نزال حقيقي في فئة وزني".

وأضاف: "ما يفعله بول في الآونة الأخيرة هو أمر جيد، الشيء الوحيد الذي يعجبني فيه أنه يجني أرباحا جيدة من العروض، أنا أحب ذلك، لكن عندما يلعب نزالا حقيقيا فإن الأمر سيكون سيئا بالنسبة له".

وسبق لبول أن تحدث في الماضي عن رغبته في اللعب ضد منافسين كبار أمثال كونور ماكغريغور وكانيلو ألفاريز، لكن في حال حدوث ذلك فإن النتيجة ستكون معروفة وفق مايويذر.

وقال الملاكم الثري: "لو جرى مثل هذا النزال فإن بول لن يتمكن من إيجاد طريقة لتحقيق الفوز، بل سيتم تحطيمه".

يُذكر أن مايويذر كان قد واجه لوغان شقيق جيك بول في نزال استعراضي بمدينة ميامي الأميركية عام 2021، وحينها لم يتم الإعلام عن فائز رسمي نظرا لطبيعة النزال "الترفيهية".

🥊تغلب أسطورة الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر على منافسه الياباني تنشين ناسوكاوا، بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده، بالضربة القاضية خلال نزال استعراضي بينهما لم يدم سوى دقيقتين في طوكيو أمس. هل تتمنى عودته للمنافسة؟#Boxing pic.twitter.com/hNfrOxNHVw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2019

وسبق لمايويذر خوض نزالات استعراضية في السنوات القليلة الماضية، منها فوزه في عام 2019 على تنشين ناسوكاوا بطل اليابان، بالضربة القاضية في نزال استمر لدقيقتين فقط.