أونانا يفوز بجائزة "فيفبرو" لأعماله الإنسانية

فاز أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بجائزة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) لإسهاماته الإنسانية التي تشمل الرعاية الطبية التي تقدمها مؤسسته للمجتمعات الفقيرة في الكاميرون ودول أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأجرى الأطباء أكثر من 1200 جراحة خلال آخر 3 سنوات بالاشتراك مع مؤسسة أونانا (28 عاما)، والتي تعمل مع أطباء متخصصين لإجراء هذه العمليات الجراحية وتقديم الرعاية للناس خاصة الأطفال.

ويأتي هذا التكريم في إطار جوائز التميز التي يمنحها الاتحاد الدولي سنويا للاعبين الذين يدعمون مجتمعاتهم.

وسيتبرع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بـ10 آلاف دولار لمؤسسة أونانا.

وقال الحارس الكاميروني لموقع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين على الإنترنت "عندما عشت في برشلونة وأمستردام وميلانو أثناء رحلتي إلى مانشستر يونايتد، وجدت من يساعدني في هذه الرحلة. عندما تراجعت قدموا لي يد العون حتى أتمكن من النهوض من جديد. لم أنس قط المساعدة التي تلقيتها".

⭐️ Andre Onana has been awarded the 2024 FIFPRO Merit Award for Player Impact. His foundation provides free medical care and surgeries across Sub-Saharan Africa, helping nearly 500 children annually.#MeritAwards | @AndreyOnana pic.twitter.com/2Ndzdm0Gax — FIFPRO (@FIFPRO) November 26, 2024

"بسبب الأشخاص الذين دعموني في الماضي، أشعر أنني أتحمل مسؤولية العطاء ومساعدة الآخرين".

وقال أونانا إن الخطة عندما أنشأ المؤسسة كانت مساعدة الأطفال المكفوفين في الكاميرون، لكنها تطورت منذ ذلك الحين لتصبح منظمة غير ربحية تجلب أطباء وجراحين معظمهم من إسبانيا لأفريقيا لإجراء عمليات جراحية.

وفاز ماركوس راشفورد زميل أونانا في مانشستر يونايتد بالجائزة ذاتها عام 2020 عن إسهاماته في تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الفقراء في المملكة المتحدة عندما أغلقت المدارس بسبب جائحة كوفيد-19.

وفازت الفنلندية الدولية ليندا سالستروم بجائزة اللاعبة الأكثر نشاطا لإسهاماتها في قضايا حقوق الإنسان، مثل المساواة والعنصرية والديمقراطية.

وفي مارس/آذار الماضي واجهت الجماهير في غوتنبرغ بالسويد التي قالت إنهم وجهوا إهانات معادية لها ولزميلاتها في الفريق.

وفازت جا-آي كانغ حارسة مرمى كوريا الجنوبية السابقة بجائزة صوت اللاعب لقيادتها الجهود التي يبذلها لاعبو كرة القدم في بلادها واتحاد لاعبي كرة القدم هناك لتحسين ظروف عمل اللاعبات وزيادة الوعي بالدوري المحلي للسيدات.