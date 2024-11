يُعد نادي ليفربول من أعرق وأكبر الأندية ليس على مستوى إنجلترا فقط بل في أوروبا والعالم، وبطولاته التي فاز فيها منذ تأسيسه عام 1892 أكبر دليل على ذلك.

ومن أبرز هذه الألقاب 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وضعته في المركز الثاني بفارق لقب واحد فقط عن غريمه مانشستر يونايتد، يُضاف إليها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لذا لن يكون غريبا أن الفريق ضم الكثير من أبرز نجوم اللعبة طوال تاريخه الممتد منذ 132 عاما.

ويدين ليفربول بتاريخه العريق للعديد من النجوم الذين ارتدوا قميصه الأحمر، من بينهم الأسكتلندي كيني دالغليش الملقب بالملك، الذي قاد "الريدز" للتتويج بـ3 ألقاب في دوري الأبطال و8 في الدوري الإنجليزي.

وكذلك الأسطورة ستيفن جيرارد والمصري محمد صلاح الذي كتب اسمه في لائحة أحسن 10 هدافين في تاريخ "البريميرليغ" برصيد 168 هدفا، وفاز مع الفريق بكل الألقاب الممكنة محليا وأوروبيا وعالميا (الدوري، كأس الاتحاد، كأس رابطة الأندية المحترفة، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية).

كما نصّب النجم المصري نفسه في المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين بتاريخ "الريدز"، وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وهذه قائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول:

20- الإنجليزي مايكل أوين: لعب في ليفربول بين 1996-2004.

19- البرازيلي روبرتو فيرمينو: لعب في ليفربول بين 2015-2023.

18- الإنجليزي راي كينيدي: لعب في ليفربول بين 1974-1982.

Remembering the great Ray Kennedy on what would have been his 71st birthday ❤️ pic.twitter.com/8VZZ60WrvZ — Liverpool FC (@LFC) July 28, 2022

17- البرازيلي أليسون بيكر: يلعب في ليفربول منذ 2018.

16- الإنجليزي سامي لي: لعب في ليفربول بين 1976-1986.

An opening unstoppable 25 yard free-kick from Sammy Lee… and the goals didn't stop there 🤩🤩#OTD in 1982, the Reds put five past @ManCity in a scintillating display 🔥 pic.twitter.com/wiIRwgvSYD — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2020

15- الإنجليزي روبي فاولر: لعب في ليفربول لفترتين بين 1993-2001 و2006-2007.

14- الإنجليزي جيمي كاراغر: لعب في ليفربول بين 1996-2003.

"The core of the team, the heart of the club – Carragher and Gerrard have bailed Liverpool out!" ✊🔴 A special turnaround #OnThisDay in '08 ✨ pic.twitter.com/aCBj47fdqN — Liverpool FC (@LFC) August 23, 2024

13- الهولندي فيرجيل فان دايك: يلعب في ليفربول منذ 2017.

12- الأسكتلندي آلان هانسن: لعب في ليفربول بين 1977-1991.

11- الأرغواياني لويس سواريز: لعب في ليفربول بين 2011-2014.

10- الأسكتلندي غرايم سونيس: لعب في ليفربول بين 1978-1984.

9- الويلزي إيان راش: لعب في ليفربول لفترتين بين 1980–1986 و1988–1996.

8- الأيرلندي روني ويلان: لعب في ليفربول بين 1979-1994.

7- الإنجليزي روجر هانت: لعب في ليفربول بين 1958 – 1969.

Today we remember Reds legend Sir Roger Hunt on what would have been his 86th birthday ❤️ pic.twitter.com/05bF3liVVK — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2024

6- الإنجليزي جون بارنز: لعب في ليفربول بين 1987–1997.

5- الإنجليزي كيفن كيغان: لعب في ليفربول بين 1971-1979.

4- الأسكتلندي بيلي ليدل: لعب في ليفربول بين 1983-1961.

'Give it to Billy, give it to Billy' was the song that the Kopites roared, as he sent them into ecstasy with every goal he scored ❤️#OnThisDay 102 years ago, The legendary Billy Liddell was born! pic.twitter.com/mqYQehRZvU — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2024

3- المصري محمد صلاح: يلعب في ليفربول منذ 2017.

2- الإنجليزي ستيفن جيرارد: لعب في ليفربول بين 1998-2015.

1- الأسكتلندي كيني دالغليش: لعب في ليفربول بين 1977-1990.