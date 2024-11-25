محمد صلاح: رحيلي عن ليفربول قاب قوسين

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره.

ويثير صلاح قلق جماهير ليفربول بعد بصمته البارزة بتسجيل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 أمس الأحد، الذي منح فريقه فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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ويقدم النجم المصري أداء مميزا هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة ببطولة الدوري، لكن هناك غموض حول إمكانية استمرار رحلته مع ليفربول التي بدأت قبل 8 مواسم.

وقال صلاح لوسائل الإعلام عقب الفوز على ساوثهامبتون في ملعب "سانت ماري"، إننا "على مشارف شهر ديسمبر/كانون الأول، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري".

وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد".

"We're almost in December, I haven't received any offer to stay at the club, so probably I'm more out than in." Mo Salah discusses his future at Liverpool with his contract set to expire at the end of this season. pic.twitter.com/LnojfDPR9l — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 25, 2024

أرقام صلاح

وأكد صلاح "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث".

وختم نجم ليفربول تصريحاته "لن أعتزل قريبا بل أركز على اللعب فقط، وأحاول الفوز بلقب الدوري، وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أنا محبط ولكن سنرى ما سيحدث".

في السياق نفسه، بات "الفرعون" المصري يحتل المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ البريميرليغ. ويعد صلاح اللاعب الوحيد في القائمة التي يتصدرها النجم الإنجليزي آلان شيرر (324 مساهمة، 260 هدفا و64 تمريرة حاسمة).

وبهدفيه اللذين سجلهما في مرمى ساوثهامبتون، وصل صلاح إلى 242 مساهمة (168 هدفا و75 تمريرة حاسمة) ويتأخر بفارق 7 مساهمات فقط عن النجم السابق لأرسنال والكرة الفرنسية، تيري هنري والذي أسهم بـ249 هدفا (175 هدفا و74 تمريرة حاسمة).