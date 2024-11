محمد صلاح: رحيلي عن ليفربول قاب قوسين

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره.

ويثير صلاح قلق جماهير ليفربول بعد بصمته البارزة بتسجيل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 أمس الأحد، الذي منح فريقه فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم النجم المصري أداء مميزا هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة ببطولة الدوري، لكن هناك غموض حول إمكانية استمرار رحلته مع ليفربول التي بدأت قبل 8 مواسم.

وقال صلاح لوسائل الإعلام عقب الفوز على ساوثهامبتون في ملعب "سانت ماري"، إننا "على مشارف شهر ديسمبر/كانون الأول، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري".

وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد".

"We're almost in December, I haven't received any offer to stay at the club, so probably I'm more out than in."

Mo Salah discusses his future at Liverpool with his contract set to expire at the end of this season. pic.twitter.com/LnojfDPR9l

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 25, 2024