"فينيسيوس استحقها".. بيريز يطالب بتغيير آلية التصويت بالكرة الذهبية

وجّه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني انتقادات حادة إلى آلية التصويت في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصدها مواطنه رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا في الوقت نفسه على أحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم "الميرينغي" بالفوز بها.

وقال بيريز في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية لريال مدريد "هناك صحفيون لا أحد يعرفهم صوّتوا هذا العام، لولا أصوات أولئك الصحفيين التابعين لدول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس هو الفائز بالكرة الذهبية".

وبرر بيريز غياب ناديه عن الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقوله "يجب أن يتغير النظام الحالي، يجب أن يشرف على الجائزة صحفيون ذوو مكانة كبيرة ومدربون حتى يفهم الجميع أن سمعتهم على المحك، ومن أجل ذلك رأى ريال مدريد أنه من المناسب عدم حضور هذه النسخة من حفل الكرة الذهبية".

🚨⚪️ Florentino Pérez: “Ballon d’Or? For sure Rodri is a great footballer and, he is from Madrid, he has our affection. He deserved a Ballon d'Or… but not this year, last year”. “This one was for a Real Madrid player”. pic.twitter.com/rpIzC6MP7a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2024

وقوبلت هذه الكلمات من بيريز بتصفيق حار وضحك من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشكك بيريز في أحقية فوز رودري بالجائزة هذا العام 2024، مؤكدا أن اللاعب يستحق نيل الكرة الذهبية عن الموسم قبل الماضي 2022-2023.

وأوضح "رودري لاعب كرة قدم عظيم، وهو يحظى بحبنا، لكن الكرة الذهبية كان يجب أن تذهب إلى فيني، لقد عوضوا رودري هذا العام عن أدائه في الموسم قبل الماضي الذي فاز فيه بالثلاثية مع مانشستر سيتي".

وأثنى رئيس ريال مدريد (77 عاما) على قرار بعض الصحفيين الذي استقالوا من لجنة التحكيم في جائزة الكرة الذهبية.

وقال بيريز "هناك صحفيون تخلوا عن التصويت لهذه الجائزة كما هو الحال مع ذلك الصحفي الفنلندي، في الحقيقة أنا أقدّر هذا الموقف"، في إشارة إلى الصحفي يوها كانيرفا الذي كشف عن وجود أخطاء خلال عملية التصويت للنسخة الأخيرة.

وقال كانيرفا "في خياراتي كان فينيسيوس بالمركز الأول، لكن ظهر رودري في المقدمة بسبب خطأ فني، وعليه سأستقيل من لجنة تحكيم الكرة الذهبية".

يشار إلى أن رودري فاز بالكرة الذهبية في نسختها الـ68 بعد حصوله على 1170 صوتا بفارق 41 صوتا عن فينيسيوس نجم "الميرينغي" الذي جمع 1129 صوتا.