رياضة|إسبانيا

"فينيسيوس استحقها".. بيريز يطالب بتغيير آلية التصويت بالكرة الذهبية

بيريز انتقد آلية التصويت لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية (رويترز)
25/11/2024

وجّه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني انتقادات حادة إلى آلية التصويت في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصدها مواطنه رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا في الوقت نفسه على أحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم "الميرينغي" بالفوز بها.

وقال بيريز في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية لريال مدريد "هناك صحفيون لا أحد يعرفهم صوّتوا هذا العام، لولا أصوات أولئك الصحفيين التابعين لدول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس هو الفائز بالكرة الذهبية".

وبرر بيريز غياب ناديه عن الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقوله "يجب أن يتغير النظام الحالي، يجب أن يشرف على الجائزة صحفيون ذوو مكانة كبيرة ومدربون حتى يفهم الجميع أن سمعتهم على المحك، ومن أجل ذلك رأى ريال مدريد أنه من المناسب عدم حضور هذه النسخة من حفل الكرة الذهبية".

وقوبلت هذه الكلمات من بيريز بتصفيق حار وضحك من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشكك بيريز في أحقية فوز رودري بالجائزة هذا العام 2024، مؤكدا أن اللاعب يستحق نيل الكرة الذهبية عن الموسم قبل الماضي 2022-2023.

وأوضح "رودري لاعب كرة قدم عظيم، وهو يحظى بحبنا، لكن الكرة الذهبية كان يجب أن تذهب إلى فيني، لقد عوضوا رودري هذا العام عن أدائه في الموسم قبل الماضي الذي فاز فيه بالثلاثية مع مانشستر سيتي".

وأثنى رئيس ريال مدريد (77 عاما) على قرار بعض الصحفيين الذي استقالوا من لجنة التحكيم في جائزة الكرة الذهبية.

وقال بيريز "هناك صحفيون تخلوا عن التصويت لهذه الجائزة كما هو الحال مع ذلك الصحفي الفنلندي، في الحقيقة أنا أقدّر هذا الموقف"، في إشارة إلى الصحفي يوها كانيرفا الذي كشف عن وجود أخطاء خلال عملية التصويت للنسخة الأخيرة.

وقال كانيرفا "في خياراتي كان فينيسيوس بالمركز الأول، لكن ظهر رودري في المقدمة بسبب خطأ فني، وعليه سأستقيل من لجنة تحكيم الكرة الذهبية".

يشار إلى أن رودري فاز بالكرة الذهبية في نسختها الـ68 بعد حصوله على 1170 صوتا بفارق 41 صوتا عن فينيسيوس نجم "الميرينغي" الذي جمع 1129 صوتا.

المصدر : ماركا

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