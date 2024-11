"فينيسيوس استحقها".. بيريز يطالب بتغيير آلية التصويت بالكرة الذهبية

وجّه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني انتقادات حادة إلى آلية التصويت في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصدها مواطنه رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا في الوقت نفسه على أحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم "الميرينغي" بالفوز بها.

وقال بيريز في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية لريال مدريد "هناك صحفيون لا أحد يعرفهم صوّتوا هذا العام، لولا أصوات أولئك الصحفيين التابعين لدول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس هو الفائز بالكرة الذهبية".

وبرر بيريز غياب ناديه عن الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقوله "يجب أن يتغير النظام الحالي، يجب أن يشرف على الجائزة صحفيون ذوو مكانة كبيرة ومدربون حتى يفهم الجميع أن سمعتهم على المحك، ومن أجل ذلك رأى ريال مدريد أنه من المناسب عدم حضور هذه النسخة من حفل الكرة الذهبية".

🚨⚪️ Florentino Pérez: “Ballon d’Or? For sure Rodri is a great footballer and, he is from Madrid, he has our affection. He deserved a Ballon d'Or… but not this year, last year”.

