موعد مباراة الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة القمة المغربية بين الرجاء الرياضي وضيفه الجيش الملكي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء وتنطلق الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت الرباط، والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد التاسعة مساء 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي والجيش الملكي

beIN Sports HD 2 (تعليق جواد بدة)

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الرجاء والجيش فريقي صن داونز الجنوب أفريقي ومانيما يونيون الكونغولي.

"كلاسيكو" المغرب

تعد المباراة -التي تعتبر "كلاسيكو" المغرب- فرصة ذهبية للفريقين لمصالحة جماهيرهما الغاضبة بسبب تراجعهما بالبطولة المحلية، إذ أصبح الجيش الملكي في المركز الثالث، في حين يقبع الرجاء في المركز التاسع.

ويطمح الرجاء حامل اللقب 3 مرات والباحث عن تتويج أول في المسابقة منذ أكثر من ربع قرن إلى تحقيق انطلاقة قوية قاريا.

وتأثرت معنويات الفريق بعدما حقق تعادلا بطعم الخسارة مع غريمه التقليدي الوداد الذي يغيب للمرة الأولى من البطولة القارية منذ 10 مواسم، مما شدد الخناق على المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو وهدد مستقبله مع الفريق.

وتولى سابينتو قبل نحو 40 يوما مهمته، لكنه لم يحقق أي فوز مع الفريق في 6 مباريات، بينها هزيمتان، مما دفع الجماهير إلى الضغط على الإدارة لإقالته على الرغم من الشرط الجزائي الكبير في عقده.

ومن ناحية الجيش الملكي -الذي كان أول فريق مغربي يتوج باللقب القاري عام 1985- فإن مدربه الفرنسي هوبير فيلود الضالع بالكرة الأفريقية أكد على أهمية المباراة المرتقبة ضد الرجاء.

وقال "تنتظرنا مباراة كبيرة، ونحتاج إلى الجاهزية الذهنية والبدنية لملاقاة الرجاء"، متوعدا بأن "الفريق العسكري سيجد مستواه الهجومي الحقيقي في المواجهة".