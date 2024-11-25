مانشستر سيتي يعادل رقما قياسيا سلبيا

تجرع مانشستر سيتي هزيمته الخامسة تواليا بعد أن خسر برباعية نظيفة ضد توتنهام ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز معادلا بذلك رقما قياسيا سلبيا سجل منذ 67 عاما.

ويعد توتنهام الخصم العنيد للمدرب بيب غوارديولا. حيث ألحق به الهزيمة في 9 مباريات منها 7 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشركة "أوبتا" للإحصاءات أصبح مانشستر سيتي أول بطل للدوري الإنجليزي يخسر 5 مباريات متتالية بعد أن تعرض تشلسي لنفس السيناريو في مارس/آذار 1956.

5 – Manchester City are the first reigning top-flight champions to lose five games in a row in all competitions since Chelsea in March 1956. Unbelievable. pic.twitter.com/iwhPdDRoFC — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024

وتلقى سيتي خسارته الثالثة على التوالي في الدوري، كما أنها الهزيمة الخامسة تواليا في كل المسابقات.

وللمرة الأولى في مسيرته، يتلقى المدرب بيب غوارديولا 5 هزائم متتالية، ويأتي ذلك بعد يومين فقط من تمديد عقده مع سيتي لمدة موسمين إضافيين حتى 2027.

كما سقط سيتي على أرضه للمرة الأولى بعد 52 مباراة متتالية بجميع المسابقات.

وكان مانشستر سيتي على بعد 3 مباريات من تحقيق ثالث أطول سلسلة مباريات دون هزيمة على أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف تشلسي الذي حقق 86 مباراة بين مارس/آذار 2004 وأكتوبر/تشرين الأول 2008، وليفربول الذي حقق 68 مباراة من مايو/أيار 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2021.

ويحتل "الستيزن" المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على ساوثامبتون 3-2 اليوم الأحد.

وسيكون سيتي مرشحا لإنهاء الهزائم عند استضافة فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، لكن بعدها سيجد نفسه في اختبار صعب في ضيافة ليفربول يوم الأحد المقبل.