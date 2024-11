مانشستر سيتي يعادل رقما قياسيا سلبيا

تجرع مانشستر سيتي هزيمته الخامسة تواليا بعد أن خسر برباعية نظيفة ضد توتنهام ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز معادلا بذلك رقما قياسيا سلبيا سجل منذ 67 عاما.

ويعد توتنهام الخصم العنيد للمدرب بيب غوارديولا. حيث ألحق به الهزيمة في 9 مباريات منها 7 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشركة "أوبتا" للإحصاءات أصبح مانشستر سيتي أول بطل للدوري الإنجليزي يخسر 5 مباريات متتالية بعد أن تعرض تشلسي لنفس السيناريو في مارس/آذار 1956.

5 – Manchester City are the first reigning top-flight champions to lose five games in a row in all competitions since Chelsea in March 1956. Unbelievable. pic.twitter.com/iwhPdDRoFC

— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024