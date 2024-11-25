دي بروين يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي وغوارديولا يدعمه

أكد البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يتعجل حل الأمور في ما يتعلق بمستقبله مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن عقد النجم البلجيكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يركز في الوقت الحالي على عودته إلى كامل جاهزيته.

وتعرض النجم (33 عاما)، الذي غاب كذلك عن معظم فترات الموسم الماضي، لإصابة قوية بداية الموسم الحالي، ولم يبدأ أساسيا في أي مباراة منذ أكثر من شهرين.

وقال دي بروين، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فينورد الهولندي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، حينما سئل عن مستقبله: "بصراحة، لا أعلم".

وأضاف: "كنت أعلم -بداية هذا الموسم بالطبع- أن هناك الكثير من الأحاديث حول ذلك، لقد أجريت محادثات بالفعل في الصيف، لكنني تعرضت للإصابة فيما بعد".

وأوضح: "لذلك أنا حقا لست في الحالة المناسبة للحديث عن ذلك، أريد حقا أن أكون في حالة جيدة وأن أعود إلى الحالة التي احتاجها على أرض الملعب مجددا، وليس هناك مجال للتعجل بشأن ذلك".

وتابع دي بروين: "لا أشعر بعدم الراحة في موقفي الحالي، أريد فقط لعب كرة القدم وأنا لست قلقا حقا، لقد وضعت كل شيء جانبا، كنت أتمنى أن أغيب لأيام قليلة وانتهى الأمر بي بعيدا عن الملاعب لـ8 أو 9 أسابيع".

غوارديولا يدعم دي بروين

ودعم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق الإنجليزي، لاعبه دي بروين متمنيا أن يستعيد كامل الجاهزية في ظل تعرض الفريق لـ5 هزائم متتالية في كل البطولات.

وقال مدرب الفريق الإنجليزي: "إنه يقاتل من أجل العودة لأفضل المستويات، لكنه ليس في الـ24 من عمره أو 25 أو 26 أو 27، سيحتاج للوقت ليبقى في أفضل أحواله لخوض 90 دقيقة".

وأضاف: "وبعد ذلك سيعطينا كيفن شيئا فريدا، بالطبع نحتاجه".

ووقّع غوارديولا، الذي كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، على عقد جديد الأسبوع الماضي ليمدد فترة وجوده مع النادي.

وأوضح المدرب الإسباني: "أنا متأكد أن كيفن صادق، أنه سيرغب في إنهاء مسيرته هنا بعد هذا الموسم أو الموسم المقبل، أو الذي يليه، في أفضل أحواله".