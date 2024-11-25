موعد مباراة الشرطة العراقي ضد الوصل الإماراتي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الشرطة العراقي ضد الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب الشعب الدولي في بغداد، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، السادسة مساء 18:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة العراقي والوصل الإماراتي

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق عبد الله الغامدي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الوصل الإماراتي المركز الخامس (7 نقاط)، ويأتي الشرطة العراقي في المركز الـ11 وقبل الأخير بنقطتين فقط.