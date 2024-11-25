بالفيديو.. الأهلي السعودي أول المتأهلين لثمن نهائي أبطال آسيا والنصر يقترب

بات الأهلي السعودي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على العين الإماراتي حامل اللقب 2-1، بفضل ثنائية لمهاجمه الإنجليزي إيفان توني -اليوم الاثنين- على ملعب هزاع بن زايد في الجولة الخامسة، في حين اقترب النصر السعودي من اللحاق به بفوزه على مضيفه الغرافة القطري 3-1 بفضل ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في المباراة الأولى، شارك توني من مقاعد البدلاء ليفتتح التسجيل بعد 5 دقائق من نزوله (الدقيقة 70) ثم يضيف الثاني (الدقيقة 74)، قبل أن يقلص البارغواياني أليخاندرو روميرو الفارق للعين (الدقيقة 90+3).

وحقق الأهلي العلامة الكاملة، ويتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن النصر و3 نقاط عن مواطنه الآخر الهلال الذي بإمكانه العودة للمشاركة في المركز الأول إذا فاز على مضيفه السد القطري غدا الثلاثاء.

وهو الفوز الأول للأهلي على العين في البطولة القارية بعد خسارتين وتعادلين في المباريات الأربع السابقة بينهما.

من جهته، تابع العين حملته السيئة في الدفاع عن لقبه وتعرض للخسارة الرابعة تواليا، وأخفق في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي ليتوقف رصيده عند نقطة في المركز الـ12 والأخير من مجموعة غرب آسيا الموحدة.

ثنائية لرونالدو

وخطا النصر خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ثمن النهائي بعودته فائزا من أرض الغرافة القطري 3-1 بفضل ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 46 و64، وبينهما سجل البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الثاني (الدقيقة 58)، في المقابل، سجل هدف الغرافة الوحيد الإسباني خوسيلو (الدقيقة 75)، قبل أن يكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد لاعبه السنغالي سيدو سانو في الدقيقة 84.

وفي مباراة ثالثة تعادل الاستقلال الإيراني مع باختاكور الأوزبكي سلبا.

ويلتقي لاحقا الريان القطري مع برسيبوليس الإيراني في ختام مباريات اليوم.