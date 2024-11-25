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أشهر 10 نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة

Luis Figo real madrid barcelona
لويس فيغو أحد أشهر اللاعبين الذين لعبوا لبرشلونة وريال مدريد خلال مسيرتهم الكروية (وكالات)
25/11/2024

لا تقتصر حالة العداء بين ريال مدريد وبرشلونة داخل الملعب فقط بل تمتد خارجه لدرجة أن مجرد ذكر أسماء اللاعبين الذين لعبوا للناديين يعد أمرا محظورا.

وعلى مدار عقود امتلك عدد من اللاعبين الشجاعة لخوض تجربة اللعب للناديين العريقين وأسهموا في زيادة منسوب الإثارة وربما الكراهية في العلاقة بين الغريمين اللدودين.

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وانتقل 38 لاعبًا بين برشلونة وريال مدريد خلال مسيرتهم الكروية، كان أبرزهم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو نازاريو والكاميروني صامويل إيتو.

ويُعتبر الإسباني ألفونسو ألبينيز المولود في برشلونة عام 1886 أول لاعب في التاريخ يلعب بقميص الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

بدأ ألبينيز مسيرته الكروية مع برشلونة في عام 1902، قبل أن يقرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وتشير بعض المصادر إلى أن ألبينيز عاد إلى "البلوغرانا" مرة أخرى في عام 1906، ثم غيّر رأيه بعد سنوات قليلة ليرتدي قميص "الميرينغي" مجددا.

موقع "غيف مي سبورت" سلط الضوء على أشهر 10 نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة خلال مسيرتهم الكروية:

1- الإسباني ألفونسو ألبينيز: برشلونة (1901-1902) وريال مدريد (1902-1912).

2- الإسباني ريكاردو زامورا: برشلونة (1919-1922) وريال مدريد (1930-1936).

3- الألماني بيرند شوستر: برشلونة (1980-1988) وريال مدريد (1988-1990).

4- الدانماركي مايكل لاودروب: برشلونة (1989-1994) وريال مدريد (1994-1996).

5- الروماني جورجي حاجي: ريال مدريد (1990-1992) وبرشلونة (1994-1996).

6- الإسباني لويس إنريكي: ريال مدريد (1991-1996) وبرشلونة (1996-2004).

7- البرتغالي لويس فيغو: برشلونة (1995-2000) وريال مدريد (2000-2005).

8- البرازيلي رونالدو نازاريو: برشلونة (1996-1997) وريال مدريد (2002-2007).

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البرازيلي رونالدو نازاريو انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا (وكالات)

9- الكاميروني صامويل إيتو: ريال مدريد (1997-2000) وبرشلونة (2004-2009).

10- الأرجنتيني خافيير سافيولا: برشلونة (2001-2007) وريال مدريد (2007-2009).

المصدر : الصحافة البريطانية

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