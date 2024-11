لا تقتصر حالة العداء بين ريال مدريد وبرشلونة داخل الملعب فقط بل تمتد خارجه لدرجة أن مجرد ذكر أسماء اللاعبين الذين لعبوا للناديين يعد أمرا محظورا.

وعلى مدار عقود امتلك عدد من اللاعبين الشجاعة لخوض تجربة اللعب للناديين العريقين وأسهموا في زيادة منسوب الإثارة وربما الكراهية في العلاقة بين الغريمين اللدودين.

وانتقل 38 لاعبًا بين برشلونة وريال مدريد خلال مسيرتهم الكروية، كان أبرزهم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو نازاريو والكاميروني صامويل إيتو.

ويُعتبر الإسباني ألفونسو ألبينيز المولود في برشلونة عام 1886 أول لاعب في التاريخ يلعب بقميص الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

بدأ ألبينيز مسيرته الكروية مع برشلونة في عام 1902، قبل أن يقرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وتشير بعض المصادر إلى أن ألبينيز عاد إلى "البلوغرانا" مرة أخرى في عام 1906، ثم غيّر رأيه بعد سنوات قليلة ليرتدي قميص "الميرينغي" مجددا.

موقع "غيف مي سبورت" سلط الضوء على أشهر 10 نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة خلال مسيرتهم الكروية:

1- الإسباني ألفونسو ألبينيز: برشلونة (1901-1902) وريال مدريد (1902-1912).

2- الإسباني ريكاردو زامورا: برشلونة (1919-1922) وريال مدريد (1930-1936).

3- الألماني بيرند شوستر: برشلونة (1980-1988) وريال مدريد (1988-1990).

4- الدانماركي مايكل لاودروب: برشلونة (1989-1994) وريال مدريد (1994-1996).

In 1994, Michael Laudrup played for Barcelona and humiliated Real Madrid 5-0. 364 days later, Michael Laudrup played for Real Madrid and humiliated Barcelona 5-0. 🤯 pic.twitter.com/RLQRpHNBh8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 19, 2019

5- الروماني جورجي حاجي: ريال مدريد (1990-1992) وبرشلونة (1994-1996).

6- الإسباني لويس إنريكي: ريال مدريد (1991-1996) وبرشلونة (1996-2004).

🔙 [@Squawka] | ON THIS DAY: In 1996, Barcelona completed the signing of Luis Enrique on a free transfer from Real Madrid. ❍ 300 games

❍ 109 goals

❍ 7 trophies Bargain. 🔴🔵 pic.twitter.com/zQUnIG9H7i — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 27, 2020

7- البرتغالي لويس فيغو: برشلونة (1995-2000) وريال مدريد (2000-2005).

8- البرازيلي رونالدو نازاريو: برشلونة (1996-1997) وريال مدريد (2002-2007).

9- الكاميروني صامويل إيتو: ريال مدريد (1997-2000) وبرشلونة (2004-2009).

10- الأرجنتيني خافيير سافيولا: برشلونة (2001-2007) وريال مدريد (2007-2009).