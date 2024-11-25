موعد مباراة برشلونة ضد بريست بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء منافسه بريست الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويخوض العملاق الكتالوني مواجهته مع الوافد الجديد إلى دوري الأبطال على خلفية خسارة أمام ريال سوسيداد 0-1، ثم التعادل السبت مع سيلتا فيغو 2-2 في الدوري المحلي، وذلك بعدما كان متقدما 2-0 حتى الدقيقة الـ84.

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بحلته الجديدة بـ3 انتصارات وهزيمة في 4 مباريات، وعليه الآن أن يواجه بريست الذي يتقدم على البلوغرانا بفارق نقطة في المركز الرابع رغم أنه يحتل المركز الـ12 في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة برشلونة ضد بريست والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتنطلق الساعة الـ11 مساء 23:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويخوض برشلونة اللقاء من دون نجمه الشاب لامين جمال الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل، كما أن الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي ليس جاهزا لبدء اللقاء.