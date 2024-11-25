موعد مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل الهلال السعودي ضيفا على السد القطري غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويتطلع الهلال للفوز في موقعة السد، ولا سيما أنه يتسلح بالتاريخ في المواجهات المباشرة، إذ فاز في 8 مباريات مقابل 3 للفريق القطري، فضلا عن التعادل 3 مرات.

وتشهد المواجهة غياب ثنائي الهلال البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والبرتغالي روبن نيفيز بسبب الإصابة.

ويسعى السد الحاصل على المركز الرابع -والذي لم يخسر في مبارياته الأربع ضمن البطولة- إلى الارتقاء نحو المركز الثالث وتقليص الفارق مع الأهلي والهلال.

موعد مباراة السد والهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، السادسة مساء 18:00 بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي المباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان الفريق القطري تغلب على الهلال 4-2 في آخر مواجهة بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019، لكنه لم يتأهل لخسارته 1-4 ذهابا.