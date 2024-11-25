شاهد.. تصد "ثلاثي هوليودي" لدي خيا حارس فيورنتينا

خطف الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الأنظار خلال مباراة فريقه ضد مضيفه كومو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتصدٍ مذهل، نال إعجاب عدد من مشاهير "هوليود".

وتغلب فيورنتينا على كومو بنتيجة 2-0 سجلهما ياسين عدلي ومويس كين في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "جيوسيبي سينيغاغليا" ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل يعود المغربي إبراهيم دياز إلى ميلان؟ list 2 of 2 وضع غريب للبلجيكي أوريغي "قاهر برشلونة" end of list

ومع انقضاء ساعة على البداية حرم دي خيا (34 عاما) أصحاب الأرض من تعديل النتيجة بطريقة مذهلة، ليعزز حظوظ "الفيولا" في الفوز بالمباراة وهو ما حصل في النهاية.

ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى إدواردو غولدانيغا لاعب كومو الذي روّضها قبل أن يسددها نحو المرمى لكن دي خيا كان في الموعد وحرمه من التسجيل من مسافة قريبة جدا.

ثم ارتدت الكرة لتصل إلى فيديريكو باربا الذي حاول وضعها في الشباك غير أن الحارس الإسباني أبعدها بقبضته مرة أخرى، ثم نهض سريعا وسبق غولدانيغا للكرة فأرسلها إلى خارج الملعب.

وعن هذه اللقطة قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "كان دي خيا هو بطل الرواية الرئيسي في فوز فيورنتينا على كومو الذي يدرّبه مواطنه سيسك فابريغاس بعد تصديه الثلاثي المذهل".

وحظي التصدي الثلاثي لدي خيا بإعجاب بعض نجوم السينما الأميركية الذين كانوا متواجدين على المدرجات لمتابعة المباراة من قرب.

ومن بين أولئك المشاهير الممثل كريس باين مؤدي شخصية الكابتن جيمس في سلسلة ستار تريك، وكذلك الكاتبة المسرحية والممثلة البريطانية صوفي هانتر ومواطنها الممثل بنديكت كومبرباتش.

وساعد دي خيا فيورنتينا على تحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإيطالي وذلك على أندية ميلان (2-1)، ليتشي (6-0)، روما (5-1)، جنوى وتورينو بالنتيجة ذاتها (1-0)، هيلاس فيرونا (3-1) كومو (2-0).

وسبق لدي خيا أن خطف الأضواء في مباراة سابقة لفيورنتينا هذا الموسم وتحديدا تلك التي استضاف فيها "الفيولا" ميلان في الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي.

في تلك المباراة التي جرت يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصدى دي خيا لركلتي جزاء نفذهما ثيو هيرنانديز وتامي أبراهام لاعبي ميلان، ليفوز فريقه 2-1.

تصدى لركلة جزاء ضد ثيو هيرنانديز ✅

تصدى لركلة جزاء ضد أبراهام ✅

ساهم في تسجيل هدف الفوز لفيورنتينا بتمريرة رائعة✅

7 تصديات حاسمة ✅

حصد جائزة نجم المباراة 🔝 استمتع بملخص المباراة التاريخية من الحارس الإسباني دافيد دي خيا ضد ميلان 🧤📹#فيورنتينا_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CAlkOsr7NX — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2024

ويقدّم دي خيا مستوى مذهلا مع فيورنتينا منذ وصوله إلى الفريق في الصيف الماضي، علما بأنه غاب عن الملاعب لمدة عام كامل بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2023، حينها لم ينجح في الانتقال إلى أي فريق.

أبرز تصديات الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الكالتشيو هذا الموسم 🧤🌟#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1IreuqM4kA — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2024

وظهر دي خيا مع فيورنتينا في 12 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، اهتزت فيها شباكه 11 مرة في حين حافظ على نظافتها في 5 مباريات.

ويقدم فيورنتينا مستويات مميزة بقيادة مدربه رافايلي بالادينو حيث يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة.