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شاهد.. تصد "ثلاثي هوليودي" لدي خيا حارس فيورنتينا

صور من تصدي David de Gea حارس فيورنتينا خلال مباراة فريقه أمس ضد كومو
دي خيا تألق خلال مباراة فريقه فيورنتينا ضد كومو في الدوري الإيطالي (مواقع التواصل)
25/11/2024

خطف الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الأنظار خلال مباراة فريقه ضد مضيفه كومو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتصدٍ مذهل، نال إعجاب عدد من مشاهير "هوليود".

وتغلب فيورنتينا على كومو بنتيجة 2-0 سجلهما ياسين عدلي ومويس كين في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "جيوسيبي سينيغاغليا" ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ومع انقضاء ساعة على البداية حرم دي خيا (34 عاما) أصحاب الأرض من تعديل النتيجة بطريقة مذهلة، ليعزز حظوظ "الفيولا" في الفوز بالمباراة وهو ما حصل في النهاية.

ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى إدواردو غولدانيغا لاعب كومو الذي روّضها قبل أن يسددها نحو المرمى لكن دي خيا كان في الموعد وحرمه من التسجيل من مسافة قريبة جدا.

ثم ارتدت الكرة لتصل إلى فيديريكو باربا الذي حاول وضعها في الشباك غير أن الحارس الإسباني أبعدها بقبضته مرة أخرى، ثم نهض سريعا وسبق غولدانيغا للكرة فأرسلها إلى خارج الملعب.

وعن هذه اللقطة قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "كان دي خيا هو بطل الرواية الرئيسي في فوز فيورنتينا على كومو الذي يدرّبه مواطنه سيسك فابريغاس بعد تصديه الثلاثي المذهل".

وحظي التصدي الثلاثي لدي خيا بإعجاب بعض نجوم السينما الأميركية الذين كانوا متواجدين على المدرجات لمتابعة المباراة من قرب.

ومن بين أولئك المشاهير الممثل كريس باين مؤدي شخصية الكابتن جيمس في سلسلة ستار تريك، وكذلك الكاتبة المسرحية والممثلة البريطانية صوفي هانتر ومواطنها الممثل بنديكت كومبرباتش.

وساعد دي خيا فيورنتينا على تحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإيطالي وذلك على أندية ميلان (2-1)، ليتشي (6-0)، روما (5-1)، جنوى وتورينو بالنتيجة ذاتها (1-0)، هيلاس فيرونا (3-1) كومو (2-0).

وسبق لدي خيا أن خطف الأضواء في مباراة سابقة لفيورنتينا هذا الموسم وتحديدا تلك التي استضاف فيها "الفيولا" ميلان في الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي.

في تلك المباراة التي جرت يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصدى دي خيا لركلتي جزاء نفذهما ثيو هيرنانديز وتامي أبراهام لاعبي ميلان، ليفوز فريقه 2-1.

ويقدّم دي خيا مستوى مذهلا مع فيورنتينا منذ وصوله إلى الفريق في الصيف الماضي، علما بأنه غاب عن الملاعب لمدة عام كامل بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2023، حينها لم ينجح في الانتقال إلى أي فريق.

وظهر دي خيا مع فيورنتينا في 12 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، اهتزت فيها شباكه 11 مرة في حين حافظ على نظافتها في 5 مباريات.

ويقدم فيورنتينا مستويات مميزة بقيادة مدربه رافايلي بالادينو حيث يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة.

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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