ريال مدريد يفتقد فينيسيوس ضد ليفربول بدوري الأبطال

تعرّض المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مما سيبعده لفترة عن فريقه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي اليوم الاثنين.

وقال النادي الملكي في بيان "بعد الفحوص التي أجريت اليوم تم تشخيص حالة لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

وأصيب فينيسيوس أمس الأحد في الفوز على ليغانيس 3-0 في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني، وتوقعت وسائل الإعلام المحلية أن يغيب الجناح البرازيلي عن الملاعب قرابة شهر، مما يعني غيابه عن الزيارة الأربعاء لملعب ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وربما لقاء 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من المسابقة القارية.

وكتب اللاعب على حسابه عبر إنستغرام "الجدول المجنون، الآن وقت التعافي".

وسجل فينيسيوس 8 أهداف في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم و12 هدفا في 18 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) أمس الأحد بسبب جدول المباريات المزدحم.

ويعاني ريال مدريد من غياب لاعبين عدة بسبب الإصابات لفترات طويلة، من بينهم داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان من إصابات خطيرة في الركبة.

وقال بيريز "هذا الموسم قد نخوض 82 مباراة، هناك زيادة بنسبة 63% في عدد المباريات التي ينظمها يويفا وفيفا من 22 إلى 36 مباراة".

وأضاف "هناك 9 حالات تمزق في الرباط الصليبي هذا الموسم (في الدوري الإسباني)، وهو العدد نفسه الذي سجل في الموسم الماضي بأكمله، ويشير المتخصصون إلى الإرهاق باعتباره سببا لذلك".

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته، في حين يقبع في المركز الـ18 من أصل 36 فريقا في المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بعدما جمع 6 نقاط من 4 مباريات (فوزان وهزيمتان).