البطاقات الملونة تؤرق أنشيلوتي قبل مرحلة حساسة لريال مدريد

يتعين على لاعبي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني اللعب بحذر شديد خلال الفترة المقبلة وعدم الحصول على بطاقات صفراء من شأنها أن تحرم الفريق من خدماتهم، في وقت يبدو فيه "الميرينغي" في أمس الحاجة لكل منهم.

ويفتقد ريال مدريد خدمات 6 لاعبين بسبب الإصابات، وهم:

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النمساوي ديفيد ألابا.

الإسبانيان داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

الثنائي البرازيلي إدير ميليتاو ورودريغو غوس.

الفرنسي أوريلين تشاواميني.

وبالتالي، لا يريد ريال مدريد فقدان آخرين في المباريات المقبلة في حال نيلهم بطاقات صفراء، وهو ما ينذر بتفاقم "الغيابات" للنادي الملكي، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويواجه عدد من لاعبي ريال مدريد خطر الإيقاف في حال حصولهم على بطاقات صفراء في المباراتين المقبلتين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يعد أفضل لاعب في الفريق منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025، وهو أمر من شأنه أن يزيد وضع الفريق تعقيدا، وفق الصحيفة الإسبانية.

وفي حال تلقى فينيسيوس بطاقة صفراء في مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس فإن الفريق سيفقد خدماته في المواجهة المقبلة ضد خيتافي، وينطبق الأمر ذاته على موقعة "الميرينغي" ضد ليفربول في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فنيل البرازيلي بطاقة صفراء في تلك المباراة الملتهبة سيحرمه من اللعب ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة التالية.

وإلى جانب فينيسيوس يوجد 4 لاعبين آخرين مهددين بالغياب عن مواجهة أتالانتا بدوري الأبطال في حال نيلهم بطاقة صفراء ضد ليفربول، وهم:

الفرنسي إدواردو كامافينغا.

الكرواتي لوكا مودريتش.

فاسكيز المتوقع عودته من الإصابة في موقعة أنفيلد.

وفي حال تلقى فاسكيز بالتحديد بطاقة صفراء ضد ليفربول فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيجد نفسه أمام معضلة جديدة قديمة، إذ سيلعب ضد أتالانتا بدون ظهير أيمن، وهو ما سيحدث فعلا أمام ليغانيس اليوم.

النقطة المضيئة الوحيدة في الفترة الحالية بالنسبة لأنشيلوتي هي أنطونيو روديغر، إذ يأمل المدرب الإيطالي عدم خسارته لأي سبب كان على اعتبار أنه قلب الدفاع الوحيد المتوفر للفريق، وأي انتكاسة للمدافع الألماني من شأنها أن تسبب صداعا حادا في رأس المدرب الإيطالي.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على مضيفه ليغانيس في مباراة اليوم ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، على أمل تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 4 نقاط، وبالتالي إحياء آماله في المحافظة على لقبه، علما بأن لديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

كما يقبع ريال مدريد في المركز الـ18 بالمجموعة الموحدة لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمتين.

ويبدأ "الميرينغي" اليوم سلسلة من المباريات الصعبة حتى نهاية العام الجاري، إذ من المقرر أن يلعب 7 من أصل 9 مباريات قادمة في جميع البطولات بعيدا عن ملعبه سانتياغو برنابيو.

مباريات ريال مدريد حتى نهاية العام الحالي 2024: