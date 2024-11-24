موعد مباراة الغرافة القطري ضد النصر السعودي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الغرافة القطري ضد النصر السعودي في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الاثنين على ملعب البيت في مدينة الخور الذي استضاف افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت الدوحة والرياض، السادسة مساء 18:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والغرافة

beIN Sports AFC (تعليق حفيظ دراجي).

قنوات الكأس القطرية.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

والتقى النصر بالفرق القطرية خلال 17 مناسبة كسب 7 مباريات، جلها على السد، في حين تعادل 5 مرات وخسر في 5 مباريات أخرى.

ثاني مواجهة لرونالدو أمام الفرق القطرية

وستكون هذه ثاني مواجهة يخوضها الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الفرق القطرية، إذ سجل أن التقى الدحيل وسجل أمامه هدفين.

ويستهدف النصر الصدارة في حال تعثّر منافسيه، وذلك حين يواجه الغرافة في الدوحة.

لكن الفريق السعودي يدخل المباراة من دون نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الإصابة، كما المدافع الاسباني إيميريك لابورت، إضافة إلى سامي النجعي.

وعلى الرغم من البداية القوية للإيطالي ستيفانو بيولي في قيادة النص وتحقيق 7 انتصارات متتالية فإن النتائج تراجعت ولم يحقق الفريق سوى انتصارين في آخر 6 مباريات، وخسر مباراته الأخيرة أمام القادسية في الدوري يوم الجمعة الماضي.

وكان النصر قد ودع منافسات كأس الملك من ثمن النهائي على يد التعاون في أول خسارة محلية ينالها بيولي منذ توليه المهمة خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وبرر مدرب ميلان السابق الخسارة أمام القادسية بأخطاء اللاعبين في المباراة.

وقال "غياب تاليسكا كان مؤثرا، ونعمل حاليا على حل المشاكل التي توجد في الفريق، ولا يوجد سبب لتذبذب المستوى".