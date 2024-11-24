شاهد.. حالة تحكيمية غريبة في الدوري الإسباني

شهدت مباراة لاس بالماس وضيفه ريال مايوركا ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس، حالة تحكيمية غريبة بطلها حكم الفيديو المساعد (فار).

وخطف مايوركا فوزا متأخرا ومثيرا من مضيفه لاس بالماس بنتيجة 3-2 بعدما استفاد الفريق الضيف من ضربة حرة غير مباشرة احتسبها الحكم داخل منطقة الجزاء قبل دقيقتين من النهاية، سجل منها الكولومبي يوهان موخيكا هدف الانتصار.

ونفذ لاعبو مايوركا ركلة ركنية عند الدقيقة 88 وصلت إلى قدم الكوسوفي فيدات موريكي المُراقب من خايمي ماتا لاعب لاس بالماس، ورغم ذلك نجح الأول في تسديد الكرة لكن حارس مرمى أصحاب الأرض تمكن من التقاطها.

📍ESPAÑA: El VAR intervino para expulsar a Muriqi de Mallorca por hacerle una "peineta" a un rival. En la repe se ve que el de Las Palmas provoca primero y entonces reanudan el juego con un indirecto para Mallorca que acaba en gol. Ganas de complicarse!pic.twitter.com/0bw4R8xNMf — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2024

إلى هنا تبدو الأمور طبيعية للغاية، لكن ما حدث بعدها مباشرة استدعى تدخل الحكام، إذ دخل اللاعبان في نقاش حاد قصير انتهى بإشارة غير أخلاقية من موريكي تجاه ماتا.

ورصد طاقم الفار إشارة موريكي ليتم استدعاء حكم الساحة مونييز رويز، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه، في حين أنذر ماتا واحتسب لمايوركا ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء على اعتبار أن مدافع لاس بالماس هو من بدأ باستفزاز مهاجم مايوركا، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واستفاد مايوركا من الركلة الحرة، فسجل منها موخيكا هدف الفوز، لكن الحكم الإسباني السابق بيريز بورول وصف قرار احتساب الخطأ من داخل منطقة الجزاء بأنه "خطأ وسيثير الجدل".

وأكد أن ماتا يستحق الحصول على البطاقة الصفراء لأنه استفز اللاعب المنافس بطريقة مبالغ فيها، مشيرا أيضا إلى صحة قرار طرد موريكي كونه رد على خصمه بإشارة مسيئة.

وبعد المباراة قدم موريكي اعتذارا علنيا لماتا ولزملائه وللاعبي وجماهير لاس بالماس عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، واصفا ما بدر منه بأنه تصرف "قبيح".

وكتب موريكي "أعتذر من كل قلبي عن طردي في مباراة اليوم، أعلم أن سلوكي لم يكن مناسبا، أقول لزميلي المحترف خايمي ماتا: أنا آسف، وأعتذر للجماهير التي شاهدت مثل هذا التصرف القبيح مني".