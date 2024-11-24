غوارديولا يعلق على خسارته 5 مباريات متتالية لأول مرة بمسيرته الرائعة

بينما يواجه بيب غوارديولا أزمة بعد خسارته 5 مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته التدريبية الرائعة، قال مدرب مانشستر سيتي إن الوحدة والتماسك هما مفتاح الخروج من سلسلة النتائج الكارثية.

وتجرع فريق المدرب غوارديولا هزيمة مفاجئة 4-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت. ورغم الهزيمة المذلة على ملعب الاتحاد والتي تركت الجماهير في حالة من الصدمة، فإن المدرب الكتالوني كان معتدلا في تصريحاته عقب المباراة.

وقال غوارديولا "كنت هنا كلاعب، وربما ليس كمدرب. لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيش هذه المواقف. يتعين عليك أن تتقبلها. لا يمكنكم إلقاء اللوم على بعضكم بعضا. ابقوا معا، واستمروا في القيام بما فعلناه".

وأضاف "الهرب؟ بالتأكيد لا، علينا أن نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى. ما يحدد شخصيتنا هو عندما نفشل – نقف متحدين ونواجه الأمر".

وتركت الهزيمة مانشستر سيتي على بعد 5 نقاط من ليفربول المتصدر الذي تنقصه مباراة.

وجاءت الهزيمة بعد يومين من توقيع غوارديولا على تمديد عقده لمدة عامين وفي أعقاب فترة التوقف الدولي.

ورغم أن لاعبيه يعانون بشدة، قال غوارديولا إن لديه ثقة كبيرة فيهم.

وقال "لا أعلم ماذا سيحدث هذا الموسم ولكنني لن أفقد ثقتي بهؤلاء اللاعبين ولو لثانية واحدة. لا يوجد فريق في العالم قادرا على الحفاظ على النجاح لـ8 أو 9 أو 10 سنوات متتالية.

وأضاف المدرب الإسباني "بالطبع كل شيء ليس على ما يرام ولكن ما نحاول القيام به هو تحليل الأمر، دعونا ننتقل إلى المباراة التالية ونرى ما سيحدث".

وكان غياب لاعب الوسط الفائز بالكرة الذهبية رودري، الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، واضحا للغاية لكن سيتي لديه العديد من اللاعبين الأساسيين الآخرين الذين يعانون من الإصابات.

وقال غوارديولا "بالطبع رودري مهم لكننا كنا نعلم ذلك منذ شهور عديدة. لكن (جون) ستونز لا يمكنه اللعب سوى 45 دقيقة. جاك (جريليش) تعرض للإصابة عدة مرات. كيفن (دي بروين) غاب لشهرين".

وأضاف "علينا أن نعود ونجدد نشاطنا الذهني. الموسم طويل للغاية ومن الممكن أن تحدث أشياء كثيرة".

ولا يملك مانشستر سيتي ما يكفي من وقت ليلعق جراحه، إذ يستضيف فينوورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ثم يتوجه إلى أنفيلد بعدها ب5 أيام لمواجهة ليفربول.

وقال غوارديولا "نشعر بالسعادة عندما نفوز وبالحزن عندما لا نفعل. هذا أمر طبيعي. وكانت ثمة مشكلة إذا لم نفعل ذلك. لسنا معتادين على هذا الوضع ولكن هذه هي الحياة. يحدث هذا في بعض الأحيان وعلينا أن نقبله. هذا هو الوضع الآن وسنتعافى ونغير الأمر".