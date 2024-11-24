شاهد.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز مثير يعزز صدارته للبريميرليغ
تغلب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 3-2 على مضيفه ساوثامبتون متذيل الترتيب اليوم الأحد ليرفع الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 8 نقاط بفضل تألق محمد صلاح.
وتأخر ليفربول 2-1 عندما سجل صلاح هدفين في الشوط الثاني ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 في الدوري.
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واستغل ليفربول خسارة سيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري أمس السبت بتعثره 4-صفر أمام توتنهام هوتسبير، ليوسع الفارق الذي يفصله عن سيتي الذي اكتفى بحصد 23 نقطة.
⚽️🔥 محمد صلاح بلمسة واحدة يُشعل المباراة ويعدل النتيجة لليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ساوثهامتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/ooDjoYLnsv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2024
عودة الروح
لكن ساوثامبتون عاد في المباراة بعد دقائق عندما قام أندي روبرتسون بعرقلة تايلر ديبلينج ليحتسب الحكم ركلة جزاء في قرار دعمه حكم الفيديو المساعد رغم أن الالتحام بدا أنه وقع خارج المنطقة.
ونجح آدم أرمسترونغ في إدراك التعادل من متابعة ركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس ليحرز هدفه الثالث في آخر 4 مباريات في الدوري.
وعلى نحو مفاجئ، تقدم ساوثامبتون في النتيجة عندما كلل ماتيوس فرنانديز هجمة مرتدة سريعة بنجاح بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة، لكن صلاح أدرك التعادل بلمسة رائعة لتمر الكرة من تحت حارس المرمى إلى داخل الشباك.
وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد من يوكيناري سوجاوارا داخل المنطقة وسجل صلاح من علامة الجزاء ليحسم ليفربول النقاط الثلاث.