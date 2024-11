آخرها ليون وأشهرها بارما وفيورنتينا.. أندية عريقة أفلست وهبطت

تواجه عدد من الأندية الأوروبية خطر الإفلاس والهبوط إلى دوريات الدرجات السفلى في ضوء اختلال الموازنات المالية والفشل باعتماد سياسة اقتصادية سليمة.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت هيئة الرقابة المالية في فرنسا قرار هبوط نادي ليون بطل فرنسا 7 مرات إلى دوري الدرجة الثانية مؤقتا بسبب عجزه عن سداد ديونه الثقيلة.

وقبل أشهر قليلة أعلن بوردو الفريق التاريخي لزين الدين زيدان إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة، كما ذاقت أندية أوروبية وعالمية أخرى طعم الهبوط بسبب تراكم ديونها، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

يعد نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي أُسس عام 1950 وتوج بلقب الدوري الفرنسي في 7 مناسبات متتالية بين 2001 و2008 أحدث النوادي الأوروبية المهددة بالإفلاس وإعلان هبوطها آليا إلى القسم الأدنى.

وعاش الفريق -الذي انتقلت ملكيته من رجل الأعمال الفرنسي جون ميشيل أولاس إلى نظيره الأميركي جون تيكستر سنة 2022- على وقع أزمات مالية حادة أفضت إلى تراكم ديونه نتيجة تزايد حجم الإنفاق.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية أنفق النادي نحو 145 مليون يورو على التعاقدات، مما زاد حدة مصاعبه الاقتصادية، قبل أن تصدر هيئة الرقابة المالية في فرنسا منذ أسبوعين حكما بالهبوط مؤقتا إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الجاري في حال استمرار عجزه عن سداد ديونه الثقيلة.

في يوليو/تموز الماضي أعلن بوردو إفلاسه رسميا وعجز مجلس إدارته عن نقل ملكيته إلى شركات اقتصادية قادرة على شرائه.

وأعلن النادي الفرنسي -الذي أُسس في العام 1920- قبوله عقوبة الهبوط إلى الدرجة الدنيا في موسم 2024-2025 التي أقرتها الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية في 23 يوليو/تموز الماضي.

وبعد أسابيع قليلة حصلت المفاجأة بثبوت عجز بوردو عن تقليص ديونه ليتم القضاء بهبوطه درجتين إضافيتين وسحب صبغة الاحتراف عنه، مما يعني إنزاله إلى دوري الدرجة الرابعة.

وأحرز بوردو لقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات كان آخرها في العام 2009.

نادي بارما الإيطالي هو واحد من أكبر وأنجح 5 أندية في إيطاليا خلال التسعينيات من القرن الماضي بفضل تتويجه بـ4 ألقاب أوروبية.

وفي 19 مارس/آذار 2015 أعلن بارما إفلاسه رسميا بعد أن وصلت ديونه إلى 218 مليون يورو وتم إنزاله إلى الدرجة الرابعة (الهواة).

وفي يوليو/تموز من ذلك العام أنشئت شركة جديدة (بارما كالشيو 1913)، لتتولى تسيير النادي وعودته إلى الدرجة الأولى في بداية موسم 2018-2019.

تعرّض نادي فيورنتينا الإيطالي -الذي أُسس في العام 1926- لأعنف أزمة ديون في 2002، وتم إشهار إفلاسه، قبل أن يهبط إلى الدرجة الرابعة.

وفي أغسطس/آب 2002 تم بيع النادي الإيطالي العريق إلى شركة خاصة نجحت في تسوية أزمة الديون الثقيلة وإعادته مجددا إلى دوري الأضواء في موسم 2004-2005.

وينشط فيورنتينا حاليا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويحتل المركز الثاني خلف المتصدر نابولي.

كان نادي بورتسموث الإنجليزي من أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه ذاق مرارة الهبوط إلى الدرجات السفلى بسبب أزماته المالية وتراكم ديونه.

في عام 2010 كان بورتسموث أول أندية إنجلترا التي تعلن رسميا إفلاسها بعد وصول ديونه إلى 84 مليون يورو، مما أدى إلى خصم 9 نقاط من رصيده في ذلك الوقت.

وتواصلت معاناة بورتسموث خلال السنوات الموالية حتى هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة (الهواة)، وذلك يوم 16 أبريل/نيسان 2013 ليهبط 3 درجات خلال 3 سنوات بسبب أزمة الديون.

ونجح عدد من مشجعي النادي الإنجليزي في دعمه ماليا ليحقق الصعود في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب)، وهو يسعى حاليا إلى العودة للأضواء.

كان ديربي كاونتي الإنجليزي واحدا من الأندية العملاقة في الكرة الإنجليزية خلال السبعينيات من القرن الماضي، وتوج بلقب الدوري الممتاز في 1973 و1975، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تعصف به رياح الأزمة وتلقي به في الدرجات السفلى.

وفي العام 2002 اضطر نادي ديربي كاونتي إلى بيع أبرز لاعبيه لتسوية ديونه المتراكمة لينتهي به المطاف للهبوط إلى الدرجة الثانية.

ورغم عودته إلى البريميرليغ في 2007-2008 فإن الفريق الذي عاش على وقع أحلك أزمة مالية فهبط من جديد إلى الدرجة الثانية، قبل أن يلفه النسيان حتى الآن.

This week in 1996…

Igor Stimac, Jim Smith and Derby County joined the elite and were promoted to the Premiership.

The Rams would enjoy a six-year stay in the top flight before relegation in 2002. pic.twitter.com/pC6DCIqBgQ

— The Premiership Years (@PremiershipYrs) April 23, 2024