رياضة|الدوري الإنجليزي|سويسرا

هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو

إرلينغ هالاند ارتكب مخالفة مرورية في سويسرا (الفرنسية)
24/11/2024

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب عدم دفعه غرامة مرورية قدرها 65 يورو.

واعتاد هالاند قضاء جزء من عطلته السريعة في سويسرا حيث تقيم عائلته.

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ووفقا لصحيفة "بلينك" السويسرية ظهر اسم هالاند على "ورقة الإشعارات الرسمية" بمقاطعة كانتون فود في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.

وأضافت أنه من الممكن أن ينتهي به المطاف في السجن في المرة القادمة التي تطأ فيها قدمه سويسرا، خاصة وأن والده ألف إنجي يقيم في أندرمات في كانتون فود.

وعلى الرغم من أن الغرامة ضئيلة، فإن هالاند إذا لم يدفعها طوعا، فإنه يخاطر بقضاء يوم في السجن في زيارته القادمة إلى سويسرا.

وشارك المهاجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما هذا الموسم 18 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات وسجل 15 هدفا، وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، أن هالاند سيوقع على عقد جديد مع السيتي حتى عام 2029.

المصدر : مواقع إلكترونية

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