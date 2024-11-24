هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب عدم دفعه غرامة مرورية قدرها 65 يورو.

واعتاد هالاند قضاء جزء من عطلته السريعة في سويسرا حيث تقيم عائلته.

ووفقا لصحيفة "بلينك" السويسرية ظهر اسم هالاند على "ورقة الإشعارات الرسمية" بمقاطعة كانتون فود في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.

وأضافت أنه من الممكن أن ينتهي به المطاف في السجن في المرة القادمة التي تطأ فيها قدمه سويسرا، خاصة وأن والده ألف إنجي يقيم في أندرمات في كانتون فود.

وعلى الرغم من أن الغرامة ضئيلة، فإن هالاند إذا لم يدفعها طوعا، فإنه يخاطر بقضاء يوم في السجن في زيارته القادمة إلى سويسرا.

وشارك المهاجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما هذا الموسم 18 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات وسجل 15 هدفا، وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، أن هالاند سيوقع على عقد جديد مع السيتي حتى عام 2029.