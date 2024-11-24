كاف يعاقب مولودية الجزائر بسبب أعمال الشغب ضد المنستيري التونسي

وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقوبة قاسية على نادي مولودية الجزائر بسبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراته ضد ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي.

وقررت اللجنة حرمان "العميد" من جمهوره خلال 4 مباريات على أرضه منها اثنتان نافذتان.

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وحذرت لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف" من أنه سيتم تفعيل الجزء الثاني من العقوبة في حال حدوث أي خطأ مشابه خلال الـ12 شهرا التي تلي العقوبة.

إلى جانب ذلك فرضت اللجنة غرامة على النادي الجزائري قدرها 50 ألف دولار.

لجنة الإنضباط التابعة للإتحادية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" تصدر عقوباتها على خلفية أحداث مباراة الإتحاد المنستيري التونسي

https://t.co/V7BfCl33Tlبيان-15/#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/XpjJ1eVs02 — Mouloudia Club d'Alger (@THEDEAN1921) November 24, 2024

وشهدت مباراة الدور التمهيدي الثاني من منافسة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بتأهل مولودية الجزائر، إلى دور المجموعات، أعمال شغب فوق المدرجات، ورشقا لأرضية الميدان بالألعاب النارية، والغاز المسيل للدموع.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها تقدمت بطعن ضد العقوبة.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على مازيمبي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.