هكذا برر فليك مدرب برشلونة التعثر أمام سيلتا فيغو بالليغا

قال هانز فليك مدرب برشلونة إن لاعبيه المخطئين لا يجب أن يلوموا سوى أنفسهم بعد التعادل 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، وإن فريقه كان محظوظا بالحصول على نقطة.

وتقدم البرسا بثنائية بفضل هدفي القائد رافينيا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن صاحب الأرض قاتل بشراسة وسجل ثنائية متأخرة، مستغلا طرد مارك كاسادو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ82.

وأبلغ فليك "منصة دازون" أن "الأمر لا يتعلق فقط بالدقائق القليلة الأخيرة. لعبنا مباراة سيئة حقا.. إذا لم تلعب بكامل طاقتك فلن تتمكن من الفوز. هكذا كانت الأمور طوال المباراة. يتعين علينا أن نكون صادقين".

وتابع أن "هذه الأشياء تحدث. كانت مباراة سيئة. اللاعبون غير سعداء. يمكن للجميع اللعب بشكل أفضل مما فعلنا اليوم. يجب أن نبقى مركزين. يبدو في بعض الأحيان أن ما نقوم به سهل لكنه ليس كذلك".

ولم يلق فليك باللوم على كاسادو بسبب البطاقة الحمراء أو المدافع جول كوندي بعد الخطأ الفادح الذي أدى لهدف سيلتا فيغو الأول عن طريق البديل ألفونسو جونزاليس في الدقيقة 84، بل انتقد بدلا من ذلك الجهد الجماعي لفريقه.

وأوضح فليك "البطاقة الحمراء وخطأ كوندي هما مجرد نتيجة للأداء السيئ للفريق. ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وافتقرنا إلى الثقة عندما كانت الكرة معنا طوال المباراة".

وختم "لم نلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها لكننا كنا محظوظين في بعض المواقف، وفي النهاية حصلنا على نقطة لكن يتعين علينا أن نرد لأن ذلك لا يمكن أن يتكرر.. آمل ألا يكون لما شاهدناه اليوم تأثير سلبي على مباراتنا المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام بريست يوم الثلاثاء. يتعين علينا أن نتعلم من الأخطاء ونمضي قدما".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.