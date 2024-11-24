شاهد.. هدف مقصي عالمي من ثلاثية سجلها دي ماريا بكأس البرتغال
تألق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسجيل 3 أهداف في 18 دقيقة فقط -واحد منها بركلة مقصية- خلال مباراة فريقه بنفيكا أمام ضيفه نادي أستريلا أمادورا ضمن منافسات الدور الثالث بكأس البرتغال، أمس السبت.
وقاد دي ماريا صاحب الـ36 عاما، فريقه إلى الدور المقبل بعد تسجيله هاتريك في شباك أمادورا، وكان الثاني منها في الدقيقة الخامسة بتسديدة مقصية عالمية، في مباراة انتهت بفوز بنفيكا بسباعية نظيفة.
Que golaço, Di 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗔 🥵🔥
🎥 Acompanha os nossos jogos na #TaçadePortugal na @sporttvportugal. #SLBCFEA pic.twitter.com/xk2d9yxWnh
— SL Benfica (@SLBenfica) November 24, 2024
ونشر نادي بنفيكا عبر حسابه على منصة إكس، مقاطع مصورة لأهداف بطل العالم الأرجنتيني، متغنيا بالثلاثية التي سجلها اللاعب وخصوصا هدفه المقصي الذي حسم المباراة مبكرا بعد 5 دقائق فقط من عمر اللقاء.
📽⚽ A passagem aos 𝗼𝗶𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 da #TaçadePortugal!
🔗 Resumo alargado → https://t.co/Et5geidoaI#SLBCFEA pic.twitter.com/4iNsykyySI
— SL Benfica (@SLBenfica) November 24, 2024
Di María está mais que inspirado, está inspiradíssimo 🤯
Que golaço🍿#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV#TaçadePortugal #SLBenfica #Estrelaamadora pic.twitter.com/K5A3oeYz1v
— sport tv (@sporttvportugal) November 23, 2024
❤️🔥 Vitória no clássico! 🦅#SLBFCP • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Oeoi7fxvHW
— SL Benfica (@SLBenfica) November 10, 2024