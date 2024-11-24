موعد مباراة العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق الساعة الخامسة مساء 17:00 حسب توقيت الدوحة والرياض، السادسة مساء 18:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي

1 beIN Sports AFC (تعليق حسن العيدروس)

قنوات SSC السعودية

قنوات الكأس القطرية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل الأهلي المواجهة بحضور واثق بعد الفوز بمبارياته الأربع الماضية متطلعًا لانتصار خامس هو الأول على العين إذ سبق وأن تعادل معه مرتين وخسر مرتين.

قال الألماني ماتياس ياسله مدرب الأهلي في تصريحات صحفية عقب مباراة الفيحاء في الدوري "فخور بالمستويات التي ظهر بها فريقي بكل تأكيد. سنواصل العمل من أجل مركز المقدمة والانتقال إلى المنافسة على حصد اللقب".

ويغيب عن الأهلي مدافعه ريان حامد لمعاناته من تمزق في مفصل القدم، فيما يبتعد مدافع العين البرتغالي فابيو كاردوسو عن الموقعة الآسيوية إثر تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ولم يذق العين طعم الفوز منذ انطلاق البطولة إذ تعرض لهزيمة نكراء أمام النصر السعودي بخماسية مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وكان قد خسر 4-5 أمام الهلال أيضا.

لكن الفريق الإماراتي لم يخسر أمام الفرق السعودية سوى 4 مرات في 22 مواجهة على أرضه، مرتين أمام الهلال ومرة أمام كل من النصر والشباب.

ويأمل المدرب الجديد البرتغالي ليونادرو جارديم تصحيح مسار فريقه قاريا، على غرار ما فعله محليا عندما دشن مهمته بالفوز على العروبة 4-2 في الدوري والذي كان الأول بعد خسارة وتعادل.

واعترف جارديم أن فريقه "يحتاج إلى الكثير من العمل في الفترة المقبلة لتقديم أداء أفضل"، مبديا سعادته "برغبة اللاعبين في التحسن وتحقيق الفوز واستعادة الثقة".