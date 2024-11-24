متى يصل رونالدو إلى الهدف الألف في مسيرته؟

يقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من تسجيل ألف هدف خلال مسيرته الكروية، وهو إنجاز غير مسبوق تساءلت صحيفة "أس" الإسبانية عن إمكانية تحقيقه في المستقبل القريب بالنسبة للاعب سيبلغ سن 40 عاما في فبراير/شباط المقبل.

وسجل "الدون" هدفا في المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام القادسية (1-2) أمس السبت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

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ورفع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، رصيده من الأهداف في مسيرته الاحترافية ككل إلى 911 هدفا، ما يعني أنه بات بحاجة إلى 89 هدفا أخرى من أجل الوصول إلى هدفه رقم ألف.

ومنذ ظهوره كلاعب محترف مع سبورتنغ لشبونة عام 2002 حتى الآن سجل كريستيانو أهدافه الـ911 خلال 1252 مباراة مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنتخب البرتغال، وعليه بلغ معدّل تسجيله 0.73 هدف في المباراة الواحدة.

وبالنظر إلى هذا المعدل التهديفي المذهل، يحتاج رونالدو إلى خوض 122 مباراة أخرى كي يسجّل 89 هدفا والوصول إلى هدفه رقم ألف.

ومنذ انتقاله إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023، سجل كريستيانو 92 هدفا في 107 مباريات مع "العالمي" ومنتخب البرتغال، ما يعني أن معدله التهديفي ارتفع إلى 0.86 هدف في المباراة الواحدة، ووفقا لهذه النسبة يحتاج "الدون" إلى 104 مباريات ليصل إلى الهدف المنشود.

وإذا حافظ رونالدو على أرقامه التهديفية الحالية فإنه سيصل إلى هدفه الألف بعد عام و9 أشهر، أي في نهاية أغسطس/آب 2026، وهذا يعني أنه في حال نجاحه بهذه المهمة سيكون قد تجاوز سن الـ42 عاما.

وكان رونالدو قلل مؤخرا من أهمية التفكير بهذا الأمر وقال خلال حفل تكريمه من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم "أعيش حياتي يوما بيوم، لم يعد بإمكاني التفكير على المدى البعيد. من الجيد أن أعيش اللحظة الحالية وألاحظ ما الذي قد أفعله في السنوات القليلة القادمة".

وأضاف "قلت علنا إنني أريد الوصول إلى الهدف رقم ألف، يبدو كل شيء سهلا الآن بعد أن وصلت إلى الهدف رقم 900 قبل شهر تقريبا. إن وصلت إلى الهدف الألف فذلك سيكون جيدا، وإن لم أصل فأنا بالفعل اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التاريخ".

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للموسم الحالي إلى 7، وضعته في المركز الثالث بعد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة (8) والصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال (11).

ومنذ بداية موسم 2024-2025 ظهر كريستيانو رونالدو مع النصر في 16 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 11 هدفا وقدّم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.