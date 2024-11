شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا "كوميديا" في شباكه

شهدت إحدى مباريات الدوري الإنجليزي للهواة بكرة القدم تسجيل حارس مرمى هدفا في مرماه بطريقة غريبة، أثارت كثيرا من الجدل والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن المباراة التي جمعت "والتون وهيرشام" بضيفه غلوسيستر، وهما منافسان مباشران على الصدارة، وانتهت بحصة وفيرة من الأهداف استقرت عند 8 بواقع 4 أهداف لكل فريق، لكن الخطأ الطريف الذي ارتكبه حارس مرمى غلوسيستر هو الذي خطف الأضواء، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فبعد 4 دقائق من بدء المباراة، وصلت الكرة إلى غاريد طومسون حارس مرمى غلوسيستر الذي حاول تمرير الكرة إلى زميله في الرواق الأيمن، لكنه -بدلا من ذلك- أرسل الكرة إلى شباكه بطريقة غريبة.

وحسب مقطع الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الكرة اصطدمت في القائم بزاوية مستحيلة قبل أن تواصل طريقها إلى داخل المرمى.

It was that kind of day today… 💨 https://t.co/jYvMq3hF0g pic.twitter.com/iM6ElhZW8X

— Walton & Hersham FC (@waltonhershamfc) November 23, 2024