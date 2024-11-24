شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا "كوميديا" في شباكه

شهدت إحدى مباريات الدوري الإنجليزي للهواة بكرة القدم تسجيل حارس مرمى هدفا في مرماه بطريقة غريبة، أثارت كثيرا من الجدل والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن المباراة التي جمعت "والتون وهيرشام" بضيفه غلوسيستر، وهما منافسان مباشران على الصدارة، وانتهت بحصة وفيرة من الأهداف استقرت عند 8 بواقع 4 أهداف لكل فريق، لكن الخطأ الطريف الذي ارتكبه حارس مرمى غلوسيستر هو الذي خطف الأضواء، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فبعد 4 دقائق من بدء المباراة، وصلت الكرة إلى غاريد طومسون حارس مرمى غلوسيستر الذي حاول تمرير الكرة إلى زميله في الرواق الأيمن، لكنه -بدلا من ذلك- أرسل الكرة إلى شباكه بطريقة غريبة.

وحسب مقطع الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الكرة اصطدمت في القائم بزاوية مستحيلة قبل أن تواصل طريقها إلى داخل المرمى.

It was that kind of day today… 💨 https://t.co/jYvMq3hF0g pic.twitter.com/iM6ElhZW8X — Walton & Hersham FC (@waltonhershamfc) November 23, 2024

وتفاعل المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع الهدف، وانقسمت تعليقاتهم ما بين الغضب والسخرية والضحك.

وكتب أحد المعلقين ساخرا "هذا أفضل هدف ذاتي يمكن أن يسجّله لاعب في مرمى فريقه"، وزاد آخر "هدف في الزاوية القاتلة، تسديدة مثالية"، وقال ثالث: "هدف لا يُصدق، هدف كوميدي بحت".

هذا الهدف الكوميدي كان أول أهداف المباراة وتبعه إضافة فريق "والتون وهيرشام" ثلاثية أخرى لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 4-0، قبل أن يتمكن الضيوف من تحقيق عودة خيالية بالنتيجة خلال الشوط الثاني بتسجيل 4 أهداف كاملة، جاء آخرها في الوقت بدل الضائع (90+3).

وبهذا التعادل المثير (4-4) أبقى غلوسيستر على فارق النقاط الـ6 عن ملاحقه والتون وهيرشام.

يُذكر أن غاريد طومسون هو خريج أكاديمية تشلسي أحد أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسبق له ارتداء قميص "البلوز" تحت 18 عاما في 12 مباراة فقط، حافظ على نظافة شباكه في 5 منها.

وكانت أبرز إنجازاته تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للشباب مع تشلسي، كما سبق له التتويج بكأس الدانمارك لموسم 2020-2021 مع فريق ميتيلاند.

وينتهي عقد طومسون مع فريقه الحالي بنهاية الموسم الحالي وبالتحديد في يونيو/حزيران 2025، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين.