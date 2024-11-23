أنشيلوتي: "من البشع" التكهن بشأن الصحة العقلية لمبابي

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم السبت إنه "من البشع" التكهن بشأن الصحة العقلية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم.

وسجل مبابي (25 عاما) هدفا يتيما فقط في آخر 7 مباريات خاضها مع الريال في جميع المسابقات، على وقع ارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب في السويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.

وعندما سُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني من الضغوطات، قال "يا له من سؤال. ليس لديّ انطباع بأنه يعاني من أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية".

وتابع: "أراه سعيدا بالوجود هنا، إذا كان كذلك، فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء".

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان استبعد قائد "الديوك" السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال التجمعين الأخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.

وعلل ديشان قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0-0) وإيطاليا (3-1) الأخيرتين، قائلا: "كان الأمر أفضل بهذه الطريقة".

من ناحيته، أكد أنشيلوتي أنه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليغانيس المتواضع ضمن منافسات الجولة الـ14 الأحد.

وأضاف مدرب ميلان وبايرن ميونخ الألماني وتشلسي الإنجليزي السابق: "هناك دائما لحظات سيئة، لقد مرّ بها جميع المهاجمين العظماء، لكنه متحفز وسعيد، وهذا كل ما أستطيع رؤيته".

وختم قائلا: "أنا مقتنع أنه سيلعب مباراة رائعة (أمام ليغانيس) وأن كل هذا سينتهي. يتمتع بصفات غير عادية، إنها مجرد مسألة وقت".