شاهد.. أتلتيكو ينتزع المركز الثاني من ريال مدريد بالدوري الإسباني

نجا أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه ديبورتيفو ألافيس، وقلب تخلفه أمامه بهدف إلى فوز 2-1، وانتزع المركز الثاني من جاره ريال مدريد حامل اللقب اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر للاعب الوسط جون غوريدي من ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع خافي غالان (7)، وانتظر رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الدقائق الـ15 الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين للفرنسي أنطوان غريزمان (76 من ركلة جزاء) والنرويجي ألكسندر سورلوث (86).

وواصل أتلتيكو مدريد صحوته، وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 29 نقطة، وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين أمام جاره ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليغانيس غدا الأحد.

فوز فالنسيا

وكلّل فالنسيا عودته إلى المنافسة عقب الفيضانات المدمرة في شرق البلاد بفوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 4-2.

وسجل سيسار تاريغا (8) وهوغو دورو (50 و53) ودييغو لوبيز (56) أهداف فالنسيا، ودورو (14 خطأ في مرمى فريقه)، والأرجنتيني شيمي أفيلا (66) هدفي ريال بيتيس.

وهو الفوز الأول للنادي الواقع على الساحل الشرقي للبلاد بعد 3 تعادلات وهزيمتين، فتخلص من المركز الأخير الذي بات يحتله بلد الوليد بـ9 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف فالنسيا الـ18، وإسبانيول الـ19 الذي يحل ضيفا على جاره جيرونا لاحقا، كما أنه الفوز الثاني فقط لفالنسيا هذا الموسم.

ولعب فالنسيا مباراتين أقل بعد تأجيل مواجهتيه أمام ريال مدريد وإسبانيول في المرحلتين السابقتين بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلفت 227 قتيلا.

في المقابل، مُني ريال بيتيس بخسارته الرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع.

ويلعب لاحقا أيضا لاس بالماس مع ريال مايوركا، وسلتا فيغو مع برشلونة.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات أوساسونا مع فياريال، وإشبيلية مع رايو فايكانو، وليغانيس مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد.