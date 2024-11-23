بالفيديو.. أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات وتشلسي يعزز مركزه بالبريميرليغ

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارتين بفوزه على ضيفه نوتنغهام فورست 3-صفر السبت على ملعب الإمارات في افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض أرسنال سيطرته على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية وكان بإمكانه تسجيل أكثر من 3 أهداف بالنظر الى الفرص التي خلقها مهاجموه خصوصا جناحه الدولي بوكايو ساكا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 بطريقة رائعة إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من القائد العائد من الإصابة الدولي النرويجي مارتن أوديغارد فتخلص من مدافعين وأنهاها بتسديدة قوية بيسراه داخل المرمى.

وصنع ساكا الهدف الثاني بتمريرة كرة إلى الدولي الغاني توماس بارتي خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البلجيكي ماتز سيلس (52).

وترك ساكا مكانه للدولي السابق رحيم سترلينغ فنجح الأخير في صناعة الهدف الثالث بعد دقائق من نزوله بتمريرة إلى إيثان نوانيري، بديل أوديغارد، داخل المنطقة فسددها داخل المرمى (86).

فوز تشلسي

ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره اللندني تشلسي الذي استعاد توازنه بدوره بعد تعادلين متتاليين وتغلب على مضيفه ليستر سيتي 2-1.

وفرض الأرجنتيني إنسو فرنانديز نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الأول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75).

وقلّص ليستر الفارق بفضل المهاجم الدولي الغاني البديل جوردان آيو (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي يستقبل توتنهام العاشر لاحقا، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.