نيمار يهاجم رودري بعد نصيحة لفينيسيوس: أصبح ثرثارا

سخر البرازيلي نيمار من الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية، بعد نصيحة أسداها الأخير لفينيسيوس جونيور، الذي حل ثانيا في سباق الجائزة الشهيرة.

وتوج رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 على حساب فينيسيوس المتألق مع ريال مدريد الإسباني بعد منافسة محتدمة.

ولم يحضر وقتها النجم البرازيلي للحفل، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وكذلك قاطعه نادي ريال مدريد اعتراضا على عدم منح الجائزة لنجمه.

وخلال مقابلة مع قناة إسبانية، سئل رودري (28 عاما) عما إذا كان قد أجرى أي اتصال مع فينيسيوس بعد حفل الكرة الذهبية.

وأجاب اللاعب الذي يغيب عن بقية الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة "لا، لا شيء. لم نتحدث".

وأضاف "لا توجد رسائل من ريال مدريد، ولم يأتوا إلى الحفل، لذا من الواضح أنه لا معنى لإرسال رسالة نصية لي بعد ذلك".

ونصح اللاعب الإسباني نظيره البرازيلي قائلا "أعتقد أن فيني ذكي، ومع مرور الوقت سيدرك أن كلما زاد تركيزك في الملعب، كلما أصبحت أفضل. الرياضيون ليسوا فقط ما يمثلونه في الملعب، بل أيضا خارجه".

ويبدو أن النصيحة لم تعجب نيمار الذي علّق عبر حسابه الرسمي في إنستغرام "الآن أصبح متحدثا" (ثرثارا) مع وضع رمزين تعبيريين لرجل يضع يده على وجهه ورمزين تعبيريين ضاحكين.

🚨 Neymar responds to Rodri’s comment on Vinicius Jr. pic.twitter.com/MzyGoY0CJf — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 22, 2024

وحسم فارق 41 صوتا فقط فوز رودري بالكرة الذهبية، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، إذ حصل على الإسباني على 1170 صوتا مقابل 1129 للبرازيلي.

وخلال المقابلة نفسها فتح رودري الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد، معترفا بأنه سيكون "شرفا" اللعب لعملاق الدوري الإسباني.

ولكنه شدد على أنه سعيد في مانشستر سيتي، ومن المحتمل أن ينهي مسيرته في إنجلترا، خصوصا بعد إعلان تمديد المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقده مع السيتي.